El tiempo en Valencia mañana dará un pequeño respiro en cuanto al viento se refiere, puesto que, aunque el poniente volverá a soplar con intensidad, ya no lo hará con la fuerza de ayer u hoy, en alerta amarilla por rachas de hasta 80 kilómetros por hora, tal como reflejan las alertas activadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, esto no significa que el temporal de viento haya finalizado, puesto que el resto de la semana volverá a soplar de nuevo el poniente con rachas de nuevo muy violentas. Pero si por algo estará marcado el tiempo en Valencia mañana será por el frío, ya que, al menos en la capital del Túria, será la jornada más fría de la semana.

El tiempo en Valencia mañana, 9 de diciembre

La previsión de la Aemet del tiempo en Valencia para mañana anuncia cielos "poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas". Las temperaturas mínimas irán "en ligero descenso" en la provincia, mientras que las máximas no experimentarán cambios significativos. El viento seguirá soplando del oeste y noroeste, aunque con carácter "moderado".

En lo que se refiere al tiempo en València ciudad, la jornada estará dominada por el sol y, a primera hora de la tarde, aparecerán nubes altas en el horizonte que, poco a poco, irán creciendo hasta dejar cielos "muy nubosos" ya por la noche o madrugada. La temperatura oscilará entre los 8 grados de mínima y los 15 de máxima, mientras que el viento soplará de poniente, sobre todo por la mañana.