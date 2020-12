Toni Gaspar: "El mensaje oculto de la pandemia es decirnos que paremos y reflexionemos"

El virus también ha supuesto fines de semana diferentes. Poder leer o descubrir los efectos en el espíritu del bricolaje. «Aún así, creo que el nivel de actitis es superior a lo que la gente entiende y a lo que deberíamos hacer. Muchos actos sobran. No se puede decir que reuniones de solo 6 personas y que las instituciones continúen celebrando actos».

En la diputación se han suspendido, explica. No significa no hacer nada, sino que es tiempo «para leer, reflexionar y preparar la situación para cuando esto acabe».

En el caso de que haya un fin. Quizá no se vuelva al mismo lugar de partida.

Muchas cosas han venido para quedarse, sí. Habíamos olvidado pensar. Y es bueno parar, tener tranquilidad. El mensaje oculto de la pandemia quizá es decirnos que paremos y reflexionemos, que la velocidad que llevábamos no es la de la vida. Si algo positivo hay de esto para mí es que me ha hecho pensar, reflexionar y ver qué opinan los demás.

¿Escuchar al de enfrente no está vetado en un momento tan polarizado?

Lo hemos hecho difícil en esta política homeopática, pero lo reivindico.

¿Política homeopática quiere decir de placebo, sin resultados reales?

Política de cara a la galería, que no sirve para nada, que parece que hacemos, pero no hacemos.

¿La diputación ofrece ver la política desde la barrera pero sin estar en el barro?

La política de la diputación es la más útil de todas en este momento por ser la más municipalista, que es la que se salva de la quema por ser la próxima, la más real y la que menos contradicciones tiene. Lamentablemente, el resto (unos más y otros menos) está dejando un mal sabor de boca, no por la gestión, sino por la política espectáculo, del no pensar y tirarse los trastos a la cabeza, la del corto plazo y el Twitter, la de la mediocridad. La diputación puede parecer arcaica y decimonónica, pero mi lucha es pasarla del siglo XIX al XXI.

¿Olvidando el XX?

El XX ya es pasado. He intentado que desde la diputación no haya ruido, que la política no fuera de tirarse los trastos. Me lo pedían algunos.

Las diputaciones han solido ser sobre todo espacios de crítica a otras instituciones.

Los momentos de incerteza requieren mucha tranquilidad. Es el primer momento de la historia con tanta incertidumbre alrededor. Y eso lleva al miedo y a que la gente se crea al primer predicador en el desierto. Todo eso es confusión. Y hay que tener mucha tranquilidad en la toma de decisiones y en la transmisión de estas. Es todo lo contrario de lo que hay ahora.

¿Por qué la polarización?

Es el momento que hemos creado entre todos, no solo los políticos. Estos son producto de la sociedad.

¿Eso no es eludir la responsabilidad?

No. Los políticos tienen la que tienen, pero todos somos parte del engranaje en una sociedad madura. Hay una sociedad civil abajo que articula la aparición de los políticos y los partidos. Me niego a que la política sea una élite que está arriba sin más. A algunos les interesa que se vea así.

Al principio hablaba de que no siempre están sobre la realidad de la calle. Eso es una desconexión, ¿no?

Claro que algo no está funcionando, pero la respuesta breve y sencilla que ahora se estila no existe. Yo cada día sé menos. Por ejemplo, ¿por qué estamos saturados de información de lo que funciona mal en la política y no llega lo bueno? ¿Por qué se ve más a los políticos que dicen barbaridades que a los que aportan con mensajes sensatos?

Se habla, por lógica, de los que están en los cargos principales de poder.

También hay presidentes autonómicos o ministros de los que se habla menos porque hacen bien su labor.

No sabría decir ahora ninguno. ¿Parte de esa situación que describe es porque se ha perdido el espíritu de la transición?

Cada época tiene su espíritu. Reivindico la transición en cuanto supuso ponerse de acuerdo los perseguidores con los perseguidos. Que yo tenga una educación y sea presidente de la diputación es gracias a toda esa gente, pero a partir de ahí, punto. El tiempo ahora es otro y hay otra generación, pero la altura de miras para entender que todos no podemos pensar igual no está hoy. Ahora todo el mundo quiere tener razón. Y en aquel momento las heridas están muy recientes.

Como dice, el tiempo es otro. Quizá ahora somos hijos de la salvaje crisis de 2008 y se nota.

Repetimos los mismos comportamientos que hemos visto en la Historia. Hemos dado por sentado que hay cosas que son para siempre y no. La convivencia hay que trabajarla y ahora no se hace, es mejor decir lo contrario de lo que dice el otro aunque no se crea. La comodidad hace olvidar muchas cosas.

También porque los políticos van con la calculadora electoral en la mano siempre.

No lo dudo. ¿Pero nosotros solo? Nosotros calculamos votos; otros, beneficios empresariales, otros calculan hasta a futuro porque manejan más información. La buena política desenmascararía todo esto y se preguntaría a dónde vamos.

¿Le recuerda este tiempo a los años 30 del siglo pasado?

La pandemia recuerda la de la gripe de 1918 y los años 20 y la salida de la crisis con dos opciones: el crecimiento al modo de Roosevelt y la vía de Hitler. La condición humana es repetitiva y, viendo las actitudes de algunos, no sé yo si estamos vacunados de totalitarismos y de imposiciones que dábamos por descartados.

¿El populismo vuelve a ser el peligro?

Siempre es un peligro, venga de donde venga. Son soluciones fáciles a problemas complejos. Y eso sabemos hacerlo todos. Son soluciones con una frase, que hacen que la gente te siga; otra cosa es que lo soluciones. Que se lo digan al presidente de EE UU. O a Puigdemont, que aún hay centenares de personas que lo creen.

¿Es una esperanza que Trump haya perdido o que el soberanismo catalán esté a la baja?

Trump ha perdido, pero millones de personas piensan que ha perdido con trampas. Ojo a la desinformación. Y ojo a los millones de catalanes que piensan que España roba.

¿La solución a la desinformación es un ministerio de la verdad?

No. Las experiencias de estos ministerios son desastrosas. No hay mejor manera de informar que los que informan no lo hagan para saciar los prejuicios de la gente. Y hoy en día hay mucha transmisión de la información para saciar lo que quieren unos y otros. Es el principal germen de la desinformación. Los problemas requieren reflexiones de muchas horas y sin mucha luz. Hay acuerdos que han de ser discretos mientras se gestan para que no sean víctimas de interferencias.

¿No es ir contra la transparencia?

La exageración de la transparencia lleva a no comunicarse. ¿Qué pasaría si grabáramos y publicáramos todo lo que hablamos? Todo sería mal interpretable y no podríamos expresarnos. Al final, solo habría espectáculo y no se crearía nada.

¿Los gobiernos de coalición facilitan la política de espectáculo, ya que hay que sobreactuar las posturas en ocasiones?

Espectáculo hay siempre, con más o menos protagonistas. La política es lo primero que sale en los telediarios, pero hay decisiones de fondos de inversión que no salen y determinan mucho. Hablamos de si el presupuesto se pacta con Bildu, pero nadie mira el presupuesto. La corteza es lo que importa. Nadie reflexiona de por qué el talento se ha ido yendo de la política. O los grandes discursos. ¿Por qué?

Un ensayo reciente habla de la mediocracia, el triunfo de la mediocridad.

Y no es solo de la política. Cuando llega es que ya ha manchado todos los estratos de la sociedad.

¿Pero las coaliciones han mejorado la vida política?

Sí, porque permiten ver el mundo con más ángulos. Donde funcionan, son mejores que una mayoría absoluta. Donde no, es por las personas, depende de ellas. Y eso puede pasar también en mayorías absolutas.

¿Es una contradicción estar al frente de una diputación y defender su utilidad estando en la izquierda valenciana?

Me da igual el nombre. Lo que digo es que el órgano que gestiona la coordinación con los municipios ha sido útil en la pandemia, porque ha sido el primero en repartir material o dinero. En debates de izquierda o derecha sobre las diputaciones no entro. Solo intento hacerla del siglo XXI, con menos burocracia. El otro debate me cansa y es improductivo.

En general, ¿el debate entre derecha e izquierda lo considera superado y reemplazado por otro entre populismos y democracias liberales?

No. Se puede ser de izquierdas o de derechas y populista. Lo de izquierdas o derechas no se puede reducir a una simple palabra, son muchos matices. Lo que no ha cambiado es para quién estás en la política. Hablo siempre desde una concepción de izquierda democrática. La no democrática no me sirve para nada.

¿Ahora ve alrededor, cerca, izquierda no democrática?

No, pero otra cosa es que alguno pueda tener la ocurrencia de pensar que puede hacer lo que le parezca en nombre de los más débiles. Eso siempre acaba mal. Pero soy optimista: hemos mejorado la relación entre personas y con el entorno, nos vamos igualando si nos comparamos con principios del siglo XX.

Hay científicos que alertan de la cercanía de un colapso ambiental.

Los agoreros del colapso siempre han estado ahí. Hay problemas con el medioambiente, sí, pero las tecnologías sostenibles no existían hace 20 años y hoy existe esa sensibilidad. La mayoría recicla. Hay conciencia. Hay quien decía en la primera industrialización que el mundo se iba a acabar con la aparición de los trenes. Confío en la condición humana, porque la tendencia es a hacerlo lo mejor posible. Lo hemos visto en esta pandemia. Pero la mayoría es silenciosa, no es tronista, ni escribe en Twitter, no quiere todos los días novedades ni las necesita, aunque tiene problemas reales.