08·12·2020 19:31

#EnValencià: El virus porta el cinema a les cases

Primer, Mulan; després, Wonder Woman; i, ara, Warner Bros, un dels principals estudis cinematogràfics del món, acaba d’anunciar que les seues pròximes estrenes arribaran abans a les plataformes de streaming que a les sales de cinema. Sembla que la pandèmia de coronavirus està portant el canvi al malparat sector de les sales de cinema. Limitacions d’aforament, mesures de seguretat i ara la decisió del Govern espanyol de mantindre la prohibició de consumir dins dels cinemes per a evitar contagis per contacte.

