La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha vuelto a pedir "cautela" y "cumplimiento de normas" esta Navidad 2020 por el coronavirus en la Comunitat Valenciana y ha lanzado un mensaje: "Queremos estar muchas más navidades juntos, no queremos que sean las últimas para algunas personas".

Barceló, que se ha pronunciado así en una entrevista en À Punt recogida por Europa Press, ha manifestado: "Todos sabemos las ganas que tenemos de encontrarnos, llevamos desde marzo privándonos de muchas cosas, sobre todo de los afectos, sabemos que está siendo duro, pero no queremos que sea más duro todavía tras las navidades", ha explicado la consellera sobre los efectos de las restricciones de Navidad en Valencia.

Por este motivo, la consellera ha recordado que las autoridades, sobre las medidas de Navidad por el coronavirus, aconsejan intentar no moverse de casa y que un grupo de convivientes se reúna solo con otro grupo similar en momentos especiales, además de usar mascarillas y respetar las distancias: "Tenemos que salir de las fiestas encarando un futuro esperanzador. Está ahí la vacuna, nos queda poco tiempo para iniciar ese camino", ha señalado.

En este punto, preguntada por qué es y qué se considera un allegado poder reunirse, la consellera ha manifestado que "es una persona que forma parte del entorno familiar aunque no tenga lazos jurídicos, es decir, que haya una relación establecida, un vínculo afectivo más allá del puramente relacional, de amigos", ha explicado.

Interpelada, además, por si estima suficientes las medidas aplicadas en España para afrontar la Navidad frente a lo establecido o requerido por otros países como Alemania, ha dicho: "Cada país y cada presidente sabe perfectamente la situación que pasa, el origen de sus brotes y la transmisión".

"Aquí -ha agregado- hicimos los deberes estableciendo criterios en función de la presión hospitalaria, el índice de reproducción y transmisión del virus. Tenemos un marco en el que manejarnos y sabemos las medidas que debemos adoptar por una experiencia de mucho tiempo".

Con la adopción de las medidas anticovid en Navidad, ha asegurado la consellera, "no hay ningún coste político": "El único coste es perder vidas o que haya una mayor transmisión", ha apostillado. "A veces no está en poner más medidas, sino en que las que hay, se cumplan", ha apostillado.

Y ha insistido: "El tema principal es respetar todas las restricciones y medidas de Navidad 2020 y si estamos en una mesa con familiares, usar la mascarilla al no estar consumiendo y guardar distancias", ha reiterado. Ha indicado que "cada uno debe poner su granito de arena" y ha puntualizado: "El esfuerzo que se va a hacer es tan pequeño en comparación con el beneficio que obtenemos...". "No es necesario poner más medidas, sino cumplir las que tenemos", ha aseverado.

No obstante, ha matizado que las medidas fijadas podrían variar si se agrava la situación por Covid tras el puente de diciembre, cuyas cifras se verán en una semana: "Si la situación cambiara, no dudaría en modificar las medidas ya aprobadas. Lo importante es que sigamos manteniendo la bajada de cifras. Si nos encontramos con una subida abrupta del número de contagios, tendremos que adoptar medidas".

Cifras y vacuna

Barceló ha afirmado que los datos actuales revelan una incidencia menor que la primera ola aunque "esto no significa que los datos no sean dramáticos y que no nos conmuevan", ha apostillado.

En la situación actual, ha añadido, "está costando muchísimo bajar el número de positivos". "No hemos subido de forma exponencial pero tampoco estamos bajando significativamente, sino que lo hacemos a cuentagotas, muy poquito a poco", ha señalado. Por ello, ha abogado por seguir insistiendo en restricciones y en medidas.

Sobre la vacuna frente a la Covid-19, Barceló ha indicado que la Comunitat cuenta con un grupo de trabajo y está desde hace tiempo preparándose para la vacunación: "Cuando lleguen las dosis, que llegarán paulatinamente, estamos preparados para poder administrarlas", ha aseverado.