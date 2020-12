Francisco Mora, el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), encara los últimos meses al frente de la universidad, puesto que en primavera concluirá su segundo mandato y por tanto el último posible, según la normativa de la institución.

Mora ha hecho hoy balance de los últimos años, coincidiendo con la celebración del último claustro que ha presidido en el que, entre otras cosas, ha presentado un informe “distinto a años anteriores y muy marcado por las actuaciones por la pandemia”, después de “meses frenéticos con una incertidumbre muy grande”.

Para el rector, “la UPV ha demostrado una capacidad de adaptación “asombrosa”, tanto ante la situación generada por la covid-19 como por las consecuencias que tuvo la pasada crisis económica en las universidades. Mora ha recordado como en 2013 llegaron los recortes económicos y en 2015 se “tocó fondo”, pues considera que se dio un “hachazo a la investigación” en esos años.

No obstante, ha afirmado que la universidad “no recortó ni cambió su política”. “Mantuvimos el mismo apoyo a la investigación y dimos subvenciones internas para mantener nuestra capacidad”. Muestra de ello, según ha explicado, es que en 2013 la UPV tenía 700 personas vinculadas a contratos de investigación y en la actualidad son más de 1.100. Además, la institución está entre “las cinco europeas con mayor captación de recursos de proyectos europeos”.

De hecho, los recortes se paliaron con los programas europeos, ha asegurado el rector, quien también ha indicado que 2019 fue “el mejor año de la UPV en captación de recursos, número de proyectos, investigaciones y patentes”. En cuanto al 2020, marcado por la pandemia, las cifras han decaído respecto al año anterior, pero no son peores que en 2018.

Sobre los estudios, el rector se ha mostrado orgulloso de la apuesta por formar al alumnado en competencias transversales, como liderazgo, trabajo en equipo o solidaridad. “Nosotros lo implantamos en 2014 y 2015, antes que otras universidades y hemos recibidos reconocimientos de las empresas, que lo valoran”.

Así, ha puesto en valor programas como el “Generación espontánea”, del que ya forman parte más de 2.000 estudiantes de 70 equipos -de aquí, por ejemplo, surgió Hyperloop- o StartUpv.

Más financiación y autonomía

Por otro lado, y en lo que ya se ha convertido en una reivindicación habitual, el rector ha manifestado que espera que 2021 sea el año en el que las universidades cuenten con un plan de financiación plurianual, en lo que ya trabaja el Consell, y también ha considerado que la ley estatal de universidades debe modificarse para dotar a las instituciones de más autonomía.

“Es vital, he estado como rector ocho años sin un plan de financiación, sin saber hasta diciembre, hasta el último momento, cual va a ser el presupuesto, cuando nosotros debemos aprobarlo en diciembre. Esto no permite planificar ni ir más allá de acciones a corto plazo, lo que no transmite certidumbre”, ha lamentado.

Por eso, espera que el borrador del plan esté “lo antes posible”.

Asimismo, Francisco Mora ha pedido más autonomía de las universidades para, entre otras cosas, aprovechar al máximo los “supercampus” europeos que se han creado con universidades de otros países con el objetivo de facilitar la movilidad del alumnado, más allá de los Erasmus. La Ley de Universidades del 2001 "no aguanta esto" , ha criticado.

Ante esto y una excesiva burocracia que dilata los plazos, el rector es partidario de un modelo de rendición de cuentas con el que se pueda gestionar los estudios y la contratación del personal “con más libertad”.

Papel en la reconstrucción después de la pandemia

Por último, Mora ha defendido el papel “importante” de las universidades en la “reconstrucción” de Europa tras la crisis sanitaria. “Hay que crear proyectos con impacto a medio y largo plazo. España debe modernizarse”, para lo que ha apuntado que es clave que haya una “transformación ecológica y digital transversal”.

Así, ha avisado de que los recursos que llegarán de Europa son “para generar reformas en todas las dimensiones”. De hecho, como vicepresidente de la CRUE, Mora estuvo ayer presente en una reunión con los ministros de Economía y Universidades, Nadia Calviño y Manuel Castells.