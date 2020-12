La directora general de coordinación institucional de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Adoración Guamán, ha decidido retirarse de la batalla abierta por el liderazgo de Podem en la ciudad de València para evitar reavivar el clima de confrontación que se vivió en el seno de la formación morada hace unos meses (con las primarias autonómicas) y después de no haber llegado a un acuerdo con las otras dos aspirantes sobre su propuesta de integración en una candidatura conjunt.

Guamán, que contaba con el respaldo del vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, ha mantenido hoy la reunión que solicitó el miércoles con las candidatas Lola Saiz y Chelo Poveda, pero la propuesta de alianzas planteada por la directora general para diseñar una ejecutiva de consenso no ha fructificado. "Hemos puesto encima de la mesa el compromiso de integrar a todas las candidaturas para un evitar proceso de confrontación. Ahora mismo necesitamos un Podem unido y fuerte que tiene que renacer, una organización basada en el diálogo y consenso", ha explicado Guamán a este diario.

La alto cargo recalca que la conversación con las otras dos aspirantes ha revelado que tienen "muchos puntos de sintonía" aunque el acuerdo no ha sido posible. De ahí que haya decidido retirarse del proceso interno con la demanda de que la ganadora del mismo valore la necesidad de integrar a todas las sensibilidades de Podem en la futura dirección. "Pensamos que ante todo hay que sumar y construir. No queremoss mantener una confrontación ni avivar conflicto interno", agrega Guamán. "El nombre importa menos que las dinámicas de diálogo. Podemos no necesita mayor confrontación, no sobra nadie y no queremos ser parte de ningún enfrentamiento, sino dar ejemplo de diálogo: lo que importa es que haya un Podemos en Valencia", subraya la directora general, ex de IU y de PCE.

La formación morada se juega su futuro en la capital, donde lleva descabezada y sin representación institucional desde la debacle electoral de 2019. Frente a Guamán, el sector afín a la coordinadora autonómica Pilar Lima y más ligado al "pablismo" ha promovido la candidatura de Consuelo Poveda, militante de base desde los inicios de la formación. El proceso, así, hacía prever un nuevo enfrentamiento como el de las primarias entre Lima y Davó, pero finalmente el sector de Dalmau y de la síndica parlamentaria ha optado por allanarse.