Más allá de los conceptos meteorológicos oficiales me interesa explicar aquí ciertos nombres y expresiones que son habituales en los grupos de aficionados a la “meteo”. Uno que me gusta especialmente es el de “zanahoria”, aplicado a esos momentos tan habituales en los que el tiempo está sumido en una monotonía anticiclónica o zonal inacabable y de repente a frece un mapa que puede ofrecer lluvias en un pronóstico o a medio o largo plazo. Eso es, por ejemplo, lo que sucede con el mapa que marca cierta entrada de levante con un descuelgue de aire fío para el próximo jueves. Si se cumple será una maravillosa y necesaria ruptura de la monotonía, pero, de momento, hasta que se cumpla, es solo una promesa una zanahoria prometida. Si no se cumple será normal oír entre la afición a la que no le llueva lo esperado la famosa expresión de “Emosido engañado”, ante la frustración de la lluvia no caída.

Por cierto, la situación zonal con frentes atlánticos que reparten luvia por toda la otra parte de España es calificada aquí como la secadora o el “maleit ponent”. Por el contrario, cuando un anticiclón subtropical se nos instala encima durante muchos días es conocido como “tomate”, por el color rojo que muestra el aire cálido y estable en altura en los mapas de previsión. Una expresión que me encanta, siempre que no la sufra, es la de “la cobra”, definida como esa situación en la que ves en el radar o en las previsiones como la lluvia queda a pocos kilómetros de ti, pero, cuando parece que te va a llegar, te esquiva maliciosamente. Muchas veces la cobra se queda directamente en el mar y no toca a nadie. Gregalandia, definida como zona del norte de Alicante y sur de Valencia en la que es el viento del nordeste el que reparte lluvia es también un concepto de argot de aficionado, como también lo es, “border line orinal”, que es la zona que queda al límite de un sector en el que llueve mucho bajo unas condiciones concretas. Son solo ejemplos de expresiones que tengo que agradecer a todos mis compañeros de grupos de whatsapp del Secarral o Meteo Alicante.