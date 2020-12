Cazadores de coronadatos

Alberto García Salido: "Hablo del coronavirus porque lo he visto en mi UCI"

En términos de reputación, al pediatra Alberto García-Salido le ha ido bien en la pandemia: en algo más de medio año ha duplicado sus seguidores en su cuenta de Twitter, que ya era abultada en la otra vida debido a su intensa actividad mediática y digital: colabora en el programa «Más de uno» de Onda Cero, ha publicado varias novelas -la última acaba de llegar a las librerías- y el año pasado ganó el principal concurso de hilos literarios que se celebra en España. Pero desde que el coronavirus irrumpió en su timeline, no han parado de ofrecerle entrevistas, conferencias y webinares para que hable sobre el covid.

Su respuesta ha sido siempre la misma: «No, porque no soy un experto en pandemias. Solo hablo de lo que sé, que es de niños e inmunidad. Y si en mis tuits he tratado el coronavirus, es porque lo he visto de cerca en la UCI donde trabajo y porque he investigado en la materia», aclara.

García-Salido es médico intensivista en el Hospital Niño Jesús de Madrid y a mediados de marzo vivió con angustia el dilema de encontrarse cada día con varios menores afectados de covid mientras se afirmaba que la infancia era inmune a esta enfermedad. «Fueron días difíciles, porque había poca información y mucha preocupación», recuerda. Se dedicó a contar sus dudas y hallazgos en su cuenta de Twitter, donde siempre procuraba aportar consejos prácticos y utilizaba un tono empático y en ocasiones humorístico, y una tropa de usuarios de la red comenzó a seguirle como quien sigue una luz en la oscuridad.

Carlos Corona-dades: "Hay que democratizar la información para que no se oculte la realidad"

El primer día del estado de alarma, Carlos, empresario de Terrassa de 47 años que prefiere mantener su identidad en el anonimato, barajó varias opciones para matar las largas horas de asueto que tenía por delante. Descartado el puzzle de 10.000 piezas y viendo que la lectura se le iba a quedar corta, decidió dedicarse a saciar la curiosidad que más le apremiaba en ese momento. «En aquellos primeros días del confinamiento, la información que circulaba sobre la pandemia era confusa y contradictoria. Como no tenía nada que hacer, empecé a recopilar datos sobre la situación en Cataluña y abrí una cuenta en Twitter para publicarlos. Pensé: si esto llega a interesar a 200 personas, ya estaré haciendo algo útil», recuerda.

Ocho meses más tarde, @CoronaDades se ha convertido en una de las principales cuentas de referencia para conocer la evolución de la pandemia en Cataluña. Carlos ya no vive confinado, pero entre sus obligaciones cotidianas como director general de una empresa familiar, cada día consigue sacar un par de horas, normalmente por la noche, para elaborar los listados de contagios, hospitalizaciones, ingresos en UCI y fallecimientos, segregados por localidades, comarcas y hospitales, que luego publica en su perfil de Twitter.

Ya no hace sus informes a salto de mata, como al principio, sino que ha sistematizado su modelo de procesamiento de datos. «Normalmente, cruzo las cifras nacionales con las que publica la Conselleria de Salut y las que aportan los 13 hospitales catalanes más importantes. Aparte, tengo una red de corresponsales sanitarios que me cuentan cómo está la situación en los centros de salud», revela.

Dice sentirse «sorprendido y abrumado» por el interés que ha despertado su perfil de Twitter, que nació de cero a mediados de marzo y hoy tiene 36.500 seguidores, y cree que parte de su éxito se debe a la utilidad que tienen sus informes para la población y a la pulcritud con que maneja los datos, sean estos positivos o negativos. Nunca responde a los comentarios de los usuarios y está convencido de que su anonimato le ayuda a mantener ese tono formal. «No tengo nada que ocultar, pero revelar mi identidad tampoco aporta nada útil a mis informes. Lo importante son los datos y, por suerte, hoy pueden difundirse. No quiero imaginar cómo habría sido esta pandemia sin redes sociales. Hay que democratizar la información para que nadie pueda tapar la realidad», afirma.

Miguel Ángel Reinoso: "Mis estadísticas son un granito de arena en la lucha contra la covid"

A principios de marzo, nada hacía sospechar a Miguel Ángel Reinoso que unos meses más tarde acabaría concediendo entrevistas en los medios en plan ‘influencer’ de Twitter y que sus mensajes serían retuiteados por figuras con gran resonancia en las redes, como Gabriel Rufián, Rosa Díez o el presidente de El Salvador. Tampoco entraba en los planes de nadie que una pandemia mundial pusiera el planeta patas arriba, pero el coronavirus nos ha cambiado la vida a todos, y a él le ha convertido en un experto en la evolución del covid debido a su afición a las matemáticas y a la ocurrencia que tuvo en pleno confinamiento.

«Diseñé una fórmula para poner en relación los datos diarios de contagiados, fallecidos y curados y descubrí que ese número me permitía adivinar cómo iría la curva con varios días de antelación. Empecé haciendo tablas a mano, que luego fotografiaba y enviaba a un amigo, y un buen día decidí subirlas a mi cuenta de Twitter», recuerda.

En ese momento, este licenciado en Magisterio que antes de la pandemia ejercía de árbitro de 3ª División, tenía 200 seguidores en esta red social. «De pronto, aquel primer tuit sobre la pandemia tuvo 400 me gusta y retuits, entre ellos el del alcalde de Valladolid. Al día siguiente repetí la operación y la cuenta creció en 1.000 seguidores nuevos. Al día siguiente, otros 1.000. A finales de marzo, 5.000 usuarios se habían hecho suscriptores de mis informes diarios», relata.

Desde entonces, se ha mantenido fiel a su cita con los datos y sus ‘followers’. «Solo descansé unos días en verano, pero me llegaron centenares de mensajes pidiendo que volviera. Hay quien piensa que este trabajo lo hace un robot, pero soy yo el que se tira seis horas al día cruzando las cifras que da Fernando Simón con las que aportan las comunidades autónomas», aclara.

Sus informes diarios los suele encabezar con un esquema con puntos rojos y verdes para resumir en un vistazo cómo va la pandemia. Aunque se ha convertido en un minero de datos del covid, su tuit de mayor éxito fue el que escribió el 21 de junio para anunciar el fin del estado de alarma: tuvo 25.000 retuits y dos millones de visualizaciones. «En el confinamiento, los mensajes que más se viralizaban eran los positivos. En la segunda ola ocurre al revés. Sea cual sea su impacto, yo seguiré publicando datos. Por las respuestas que recibo, siento que mis estadísticas ayudan a la gente y aportan un granito de arena en la lucha contra el coronavirus», asegura.

Ana Tudela / Antonio Delgado: "Nuestros datos sirven para la ciencia"

Cada tarde, cuando el Ministerio de Sanidad publica los datos de incidencia del covid en todo el país, Ana Tudela y Antonio Delgado ponen en marcha una engrasada maquinaria cibernética para combinar esas cifras con las que han ido publicando las comunidades autonómicas a lo largo del día. Corrigen las disonancias que puedan producirse y convierten esa constelación de números en una base de datos, ordenada e inteligible, que a continuación comparten con la comunidad científica en una plataforma de código abierto y, posteriormente, suben a sus cuentas de Twitter e Instagram.

De este servicio, que ellos ofrecen de forma altruista, no solo se benefician sus seguidores en las redes sociales. También lo aprovechan los centenares de investigadores que a diario monitorizan la evolución del coronavirus desde todos los rincones del planeta, y a quienes valen de poco los informes brutos que emiten las autoridades sanitarias. «El Gobierno publica sus datos en un pdf, pero esa información no sirve de nada si previamente no se extraen las cifras, se limpian y se transforman en una hoja de cálculo que permitan ser analizadas. Solo así pueden ser comparadas con las de días previos para observar tendencias y prever nuevas olas», explica Delgado.

Los informes que estos dos periodistas de datos elaboran y publican, ya han sido utilizados en media docena de papers científicos internacionales relacionados con la pandemia, un dato que para ellos tiene una lectura agridulce: «Nos satisface saber que nuestro trabajo está sirviendo a la ciencia, pero no podemos olvidar que, en realidad, hacemos una labor que corresponde a la administración», advierten.

La falta de transparencia ha sido una de las quejas que ha perseguido a la gestión que el Gobierno ha hecho de los datos del covid desde que se decretó el estado de alarma.