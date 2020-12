La patronal del ocio nocturno Fotur ha pedido a los establecimientos y a los usuarios que cumplan de manera estricta las medidas higiénico-sanitarias y de distanciamiento marcadas para evitar contagios y que sean "más ejemplares que nunca", después de que en el primer fin de semana de reapertura de estos locales en la Comunitat Valenciana se hayan detectado "algunos incumplimientos".

Esta semana la Generalitat, a través de las Consellerias de Justicia y Sanidad, dictó una resolución que permite a estos establecimientos abrir en horario diurno para transformarse en cafeterías o establecimientos de comidas (en los casos en los que sanitariamente sea posible) y convertir las pistas de baile en espacios para alternar sentados.

Desde la Conselleria de Sanidad se han puesto en contacto este sábado con Fotur para recordar la necesidad del cumplimiento de las medidas establecidas al conocer que en algún caso no se estaban respetando las normas de mesas y aforos, según ha indicado a EFE el presidente de la patronal del ocio, Víctor Pérez.

Según Sanidad, al ser el primer fin de semana de apertura se ha realizado un mayor seguimiento y se han detectado "algunos incumplimientos", pocos y sin trascendencia, y por ello se ha recordado a Fotur que haga un llamamiento a los empresarios para que cumplan con todas las medidas y no bajen la guardia.

La Conselleria de Justicia ha señalado que hasta este lunes no dispondrá de datos de la Policía Autonómica sobre posibles sanciones. Pérez ha señalado que esta mañana le han comunicado "un caso aislado" de un pub de Alicante de público joven con alguna incidencia en cuanto a distanciamiento social y uso de cachimbas.

Ha recordado que, antes de que se publicara la resolución de la Generalitat, Fotur lanzó una campaña en locales y anuncios en redes sociales dirigidos al cumplimiento de "todas y cada una de las medidas higiénico-sanitarias" ya que hay que ser "más ejemplares que nunca", tanto por parte de los empresarios como de los clientes. Ahora se reforzará la comunicación para que se cumplan las medidas y, de cara al próximo fin de semana, a partir del jueves se volverá a insistir en redes sociales al respecto. "Estamos machacando y concienciando", ha manifestado.

Este fin de semana, según las previsiones de reapertura, abre uno de cada tres locales de los 1.100 locales de ocio nocturno de la Comunitat, sobre todo micropymes, y para el próximo se espera que haya más locales abiertos. La apertura de estos establecimientos ha sido "una inyección moral y económica", según Pérez, que ha recordado que pueden abrir con un tercio del aforo interior y del 50 % en terrazas con un máximo de grupos de seis personas por mesa, sin pista de baile y sin barra.

Por su parte, desde la Asamblea de Ocio Nocturno -que reúne a asociaciones de la Comunitat Valenciana-, su portavoz, Vicente Pizcueta, ha afirmado que no conoce ningún incumplimiento de las medidas y no han recibido mensajes relativos a esta cuestión desde Sanidad. El alcance de la reapertura ha sido positivo, no en términos económicos ya que la asistencia de público está siendo por debajo de lo esperado, pero sí en cuanto a la posibilidad de que el sector demuestre "su nivel de profesionalidad y compromiso". La Asamblea considera satisfactorio el funcionamiento que está teniendo el sector este fin de semana y ha comenzado a recoger los datos de una encuesta a más de 200 establecimientos para determinar cuántos locales han abierto. Se esperaba que la afluencia de los clientes sería del 35 % de la actividad normal pero ha estado por debajo, aunque Pizcueta no lo considera negativo porque permite "tener más controlados los establecimientos".