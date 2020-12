Los niños también lloran

La Conselleria de Educación ha editado una guía con la que pretende mostrar en las aulas modelos de masculinidad positivos e igualitarios, lejos del prototipo «tradicional» de hombre fuerte, amante del riesgo, que no muestra sus sentimientos, con voluntad de dominio y una competitividad exagerada... para que, entre otras cosas, la frase «llorar como una niña» no se oiga en las aulas y rechazas jugar al fútbol no convierta en un «bicho raro» a ningún niño.