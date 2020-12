Papeles que desbordan al PP

La dinámica se ha mantenido esta legislatura, pero ejercer de oposición y procesar toda la información que se solicita para fiscalizar al Consell puede acabar siendo una trampa y correr el riesgo de quedar sepultado por montañas de expedientes. De hecho, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ya sacó los colores hace unos días a la diputada del PP Elena Bastidas a la que acusó desde la tribuna de las Corts de no hacer su trabajo al pedir documentación y luego no ir a la conselleria a recogerla.

Oltra centró sus críticas en esta diputada, la encargada de fiscalizar la gestión en los servicios sociales, si bien su departamento tiene una lista negra de cargos populares electos que tras pedir expedientes aún no han ido a recogerlos. La Conselleria de Igualdad no está sola en su queja ya que también el departamento que dirige Rafael Climent está esperando que alguien acuda a llevarse o consultar papeles reclamados. Expedientes, argumentan desde el Consell, que en ocasiones están compuestos de cientos y cientos de hojas y cuya preparación ha precisado de horas y horas de trabajo de personal funcionario.

Según el registro de las Corts, en lo que va de legislatura el PP, es decir en poco más de año y medio, el PP ha tramitado un total 4.248 peticiones de documentación, una cantidad considerable y muy por encima de la pedida por Ciudadanos, que no llega al millar.

Cabe apuntar que la solicitud de documentación no es más que el inicio de un procedimiento que requiere esfuerzos materiales y humanos. En primer lugar, para las conselleries que dedican a funcionarias y funcionarios a buscar la documentación y prepararla para remitirla a sus solicitantes. La mecánica actual es que este personal escanea los documentos (en ocasiones miles de ellos) y esta documentación se sube a una plataforma en internet. Cuando el expediente está listo, desde las Corts se facilita un enlace al diputado o diputada correspondiente para que se lo descargue y lo consulte. Sin embargo, no toda la documentación puede escanearse. Existen expedientes de carácter reservado, que afectan a información sensible o de carácter privado, que no puede salir ni física ni electrónicamente de las dependencias públicas y, en ese caso, la persona solicitante tiene que ir presencialmente a la conselleria para consultar y apuntar lo que necesite.

Una vez la documentación está disponible es cuando empieza la faena de la oposición, a la que le toca analizar su contenido y fiscalizar la gestión.

Y es aquí donde algunas conselleries acusan al PP de dejadez. El departamento de Oltra tenía hace unos días contabilizados 17 iniciativas de solicitud de documentación de la oposición pendiente de consulta. El grueso pertenece al grupo popular (once de ellas), aunque también Vox y Ciudadanos tenían deberes por hacer. La información solicitada por la oposición no es poca cosa ni desde el punto de vista cualitativo ni cuantitativo. Hay peticiones con claros fines ideológicos y de dudosa legalidad, como las planteadas por la ultraderecha: subvenciones al colectivo LGTBI, , informes policiales de menores; y otras con más relación con la gestión, pero poco precisas.

Así, el PP pide la caja fija de 2019 y de 2020, todas aquellas denuncias de menores tutelados, comunicaciones con el Estado o con centros de acogida, etc. Muchas de estas peticiones son de carácter no publico según acuerdo de la Mesa de las Corts, por lo que debe consultarse presencialmente. Otras, no lo son, pero las conselleria comunica a los diputados que vayan a retirarla.

Igualdad da alguno detalles que dejan en mal lugar a algunos miembros de la oposición. Así, por ejemplo, cuenta que Bastidas tenía fecha en octubre para consultar una documentación sobre centros de menores, pero la desconvocó por coincidir en la agenda de la diputada con una inauguración o, sostienen, se le envió un enlace para descargarse otra documentación y al mes caducó sin abrirla. Igualdad señala también a la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, que solicitó miles de facturas de dietas de la caja fija, una documentación que quedó lista entre junio y julio sin que la haya retirado.

En Economía, por su parte, cifran en 16 las peticiones de documentación a instancias del PP que están pendientes de consulta tras haber sido preparadas por el personal técnico. El retraso, además, no es de un día ni de dos. Hay documentación, explican, que está listas desde hace casi un año, sin que nadie haya acudido consultarla. Las peticiones van desde copia de todos los contratos menores, el expediente completo de todas las subvenciones tramitadas entre 2016 y 2018 del programa Avalem Joves, autorizaciones medioambientales, etc. La situación, indican desde Economía, ya se dio la pasada legislatura cuando se quedó pendiente de consulta un total de 85 peticiones. Esta conselleria se lamenta también del tiempo que invierte el personal funcionario y que podría dedicarse a otras tareas. Otras conselleries consultadas no refieren documentos pendientes de recoger.

Piedras en el camino

Sin embargo, la versión de los populares es distinta. De hecho, acusan a departamentos como los de Oltra a poner piedras en el camino y no facilitar la consulta de la documentación. Y ponen como ejemplo, las críticas a la diputada Eva Ortiz, una de las más activas del grupo y que se ha convertido en un azote para el Botànic. Señalan que sólo la diputada ha solicitado alrededor de mil peticiones y precisan que en el caso de la caja fija el problema son las dificultades a la hora de concertar cita previa para la consulta.

Así, apuntan que la pandemia paró todas las tramitaciones y una vez reactivadas, las medidas restrictivas relacionadas con la presencialidad hacen que sea complicado contactar con el personal para concertar cita. Además, recuerdan las sentencias ganadas por opacidad y subrayan que toda las peticiones de documentación se justifican por su labor de oposición. Las mismas fuentes apuntan la hipocresía que supone que conselleries como de Oltra acusen al PP de saturar al funcionariado con sus requerimientos cuando, en la etapa de la oposición, Compromís, llegó a hacer extensas peticiones de documentación.