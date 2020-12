Nueve de cada diez personas vulnerables no se fían de la justicia

Es el resultado del informe Ni1Fora, elaborado por el centro Crímina de la Universidad Miguel Hernández de Elx, sobre la legitimidad de la Justicia penal y su impacto entre las víctimas y los grupos vulnerables de la Comunitat Valenciana que sentencia: «Los colectivos vulnerables presentan desconfianza al sistema de justicia y sus agentes, perciben un trato injusto y consideran que faltan recursos destinados a los operadores que trabajan con ellos».

«Importa mucho la percepción que tiene la gente sobre la justicia porque si hay mucha desconfianza al final pierde legitimidad», indica Francisco Javier Castro, investigador del centro.

En el instituto Crímina se ha trabajado con profesionales que atienden a colectivos vulnerables e indican cuáles son los principales problemas con los que cuentan en su relación con la justicia. Así, un 90,9 % indica que la «desconfianza y trato inadecuado» es uno de los cinco problemas que siente sobre el sistema judicial. Dentro de este se apuntan problemas como que el entorno judicial y policial es percibido como hostil, que hay prejuicios hacia ellos, discriminación y falta de credibilidad por formar parte de estos colectivos.

Tras este, aparecían problemas con la burocracia con un 80 % con asuntos como la tardanza en la restauración del Derecho. Le siguen las dificultades con los profesionales de la justicia y la información, con más de un 70 %.

En el primero se apunta a una «falta de especialización y capacitación de los profesionales, una «falta de empatía» de estos, falta de formación de los operadores jurídicos y defectos en la tramitación del procedimiento. Mientras que respecto al segundo se expresa la «falta de formación administrativa», la falta de información «clara y accesible» y la dificultad de comprensión del sistema judicial.

La abogada de Acción para la Justicia Social, Sandra Casas, lamenta que en casos de diversidad funcional «hay una gran falta de formación de los profesionales y un punto de información que adapte las explicaciones a la situación» y pone de ejemplo el caso de un hombre con una discapacidad intelectual del 73 % al que se le condenó a 25 años sin que tuviera una total comprensión del proceso, un caso que está en la ONU.

Desde València Acull, Paco Simón, responsable del programa de igualdad de trato y no discriminación explica que uno de los problemas que sufren las personas migrantes a la hora de acudir a la justicia es «el miedo». «Hay personas en situación administrativa irregular que al ir a denunciar son sancionadas o se les abre un expediente de expulsión del país», cuenta Simón quien considera «gravísimo» que una persona «tenga miedo a ir a la policía a denunciar algo por si se vuelve contra él».

Problemas con las costas

Según el estudio, la indefensión por miedo a que las consecuencias del proceso se vuelvan contra él está señalada entre los cinco principales problemas en un 60 % de las personas vulnerables. En este sentido, y sumado a la falta de recursos que indica el 54 %, Casas critica el problema que existe con las costas económicas en caso de perder, sobre todo contra la Administración «que es la mayoría de casos que afectan a las personas de colectivos vulnerables porque es la Administración quien muchas veces impide sus derechos».

Así, indica que los requisitos de acceso a la justicia gratuita «son muy estrictos» y que, además, «muchas familias no se meten en pleitos por riesgo a no poder afrontar las costas si pierden». «La cuantía de las costas es un criterio subjetivo que varía y a la Administración se le puede condenar a pagar 300 euros y al cliente 4.000 y hace que muchos colectivos no se atrevan a afrontar ese proceso», explica.

El director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón, señaló que desde el Consell se está trabajando «para conseguir mayor confianza en la justicia en estos colectivos y mejorar la transparencia» a sabiendas «que las necesidades y problemáticas varían según el colectivo y las personas».

Así, indicó que se está ultimando la creación de la figura del «facilitador» que acompañe en los procesos judiciales y explique la situación, una ampliación de la red de Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito y el Servicio de Orientación Jurídica que informe de los derechos con los que cuentan así como dotar de más recursos los programas de «justicia próxima y justicia gratuita» así como «adecuar los espacios físicos para que sean totalmente accesibles.