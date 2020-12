Los 542 municipios de la Comunitat Valenciana van a repartirse un total de 1,76 millones de euros procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el desarollo de programas y proyectos desplegados entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. Como en ejercicios anteriores, el dinero llegará a los propios ayuntamientos sin necesidad de solicitud previa, pero este año el Ministerio de Igualdad ha sido mucho menos generoso que en 2019, cuando los consistorios valencianos «pescaron» en la convocatoria 2,7 millones de euros, un 36 % más de recursos.

La reducción de las ayudas obedece en parte a la actualización de los criterios utilizados por el Gobierno para determinar su distribución en la presente convocatoria, que se ha retrasado como consecuencia de la pandemia. El año pasado, Igualdad basó el reparto en un cálculo puramente matemático sobre una cuantía fija inicial de 689 euros que se iba incrementando en función del número de habitantes empadronados en cada municipio. Aunque en 2020 la cantidad fija por localidad se ha elevado a 1.000 euros (un 45 % más), en la partición han comenzado a priorizarse a las entidades locales incorporadas al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) y a los municipios con usuarias en el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de violencia de género (Atenpro). Estas corporaciones se distribuyen los excedentes del fondo una vez calculado el reparto atendiendo al criterio de población.

Con estos mimbres, la cantidad inicial que debía transferirse a los ayuntamientos valencianos ascendía a 2 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno ha descontado 245.725 euros adicionales a un total de 212 ayuntamientos por los remanentes de fondos de la anterior convocatoria que no han sido ejecutados dentro de los plazos marcados. Estos fondos han de destinarse al mismo para el que fueron asignados, aunque existe el peligro de que puedan acabar teniendo que reintegrarse al Estado si no se ejecutan en un plazo de cinco años. Orihuela (9.433 euros), la Vila Joiosa (9.214), Santa Pola (7.770 euros), Moncada (6.921 euros) y Picassent (6.742 €) son los ayuntamientos a los que Igualdad descuenta un mayor importe de la subvención por los remanentes no empleados pendientes de ejercicios anteriores.

Disconformidad en la FEMP

El ministerio va a repartir un total de 20 millones de euros entre todos los municipios españoles en el marco del Pacto contra la Violencia de Género. Por provincias, València recibe 940.875 euros; Castelló, 287.563 euros y Alicante, 530.839 euros. En la anterior convocatoria, publicada en agosto de 2019, se concedieron 1,33 millones a Valencia, 1 millón de euros a Alicante y 396.229 euros a Castelló. La ciudad de València es la que más fondos recibe en este 2020: 145.945 euros, 11.906 euros menos que el año pasado. Otras corporaciones, en cambio, dispondrán de más dinero.

Los propios consistorios han mostrado su disconformidad con el reparto de este año. La presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Eugenia Rufino, advirtió ayer de que los fondos son insuficientes y echó en falta un «enfoque local» en la distribución, por lo que llamó a reconsiderar los criterios para que los ayuntamientos reciban de forma directa «los mismos recursos y los máximos posibles» para luchar contra la violencia de genero y para «ofrecer la misma protección para las víctimas».

Los 1,76 millones destinados por el Ministerio de Igualdad a las entidades locales valencianas deberán ir orientados a financiar campañas de sensibilización y prevención, a la promoción de las Unidades de Apoyo en el ámbito local o de instrumentos de cooperación y coordinación, al refuerzo de los servicios municipales de atención e información a las víctimas, a la formación especializada y continuada de los profesionales de ámbito local en materia de igualdad y al refuerzo de los cuerpos de Policía Local adheridos al Sistema VioGén o al apoyo a los Puntos de Encuentro Familiar.