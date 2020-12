La empresa valenciana Global Omnium ha sido galardonada con el premio internacional Corporate Startup Stars Award 2020, que distingue a las compañías más activas a nivel mundial en emprendimiento corporativo con empresas emergentes, por su labor a través deGoHub, su plataforma de innovación abierta.

La compañía ve reconocida su actividad innovadora en la categoría de Midcap Startup Star en la quinta edición de los premios auspiciados bajo la iniciativa Startup Europe Partnership de la Comisión Europea, que muestran historias de éxito y distinguen las mejores prácticas y los modelos a seguir en la colaboración entre corporaciones y empresas emergentes.

Según ha informado Global Omnium en un comunicado, estos premios, que celebran su quinta edición, han adquirido este año una especial repercusión gracias a la alianza entre Mind the Bridge, consultora internacional de innovación con sede en San Francisco, y la Cámara de Comercio Internacional (ICC), la organización empresarial más grande del mundo con una red de 45 millones de empresas en más de 100 países.

El fallo del jurado se hizo público en una ceremonia celebrada en la tarde del martes y retransmitida por internet, que fue inaugurada por Mariya Gabriel, comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, y Cédric O, secretario de Estado de Francia para la Economía Digital,.

En la gala, Mastercard ha sido elegida como gran corporación mundial del año, seguida de Bosch Group y BP. En total, cincuenta empresas de todo el mundo han sido reconocidas: 25 como Global Corporate Startup Stars y 25 como Global Open Innovation Challengers.

Junto con el podio vencedor, las empresas nombradas entre las 25 principales Corporate Startup Stars en 2020 son: ABB, AB InBev, Autodesk, BBVA, BNP Paribas, BNY Mellon, Enel, ENGIE, Hewlett Packard Enterprise, HSBC, Iberdrola, KPN , NESTLÉ, PepsiCo, Samsung, SAP, Schneider Electric, Shell, Siemens, Sodexo, Telefónica y Vodafone.

Por su parte, las 25 empresas premiadas en la categoría Open Innovation Challengers son: Acciona, Amadeus IT Group, American Family Insurance, Banco Bradesco, BOE Art Cloud Technology Co., Ltd, BOUYGUES, CEMEX, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Credicorp, DCP Midstream, Delta Air Lines, EDP, Enagás, Eni, Ferrovial, Grupo Bolívar, Grupo SURA, Grupo OCP, Orange, OTP Bank, Pfizer, Rabobank,Suzano, Zebra Technologies Corporation y Zurich Insurance.