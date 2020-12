Si empezaba a haber dudas de que la tendencia de la pandemia había cambiado, los datos diarios de ayer terminaron por corroborarlo. En plena supuesta «bajada» de la segunda ola, la Comunitat Valenciana anotó ayer, paradójicamente, su peor registro hasta ahora: 2.841 nuevos casos en un solo día. La cifra está incluso por encima del peor día de contagios hasta ahora, el 10 de noviembre cuando se registraron 2.341 positivos, en pleno pico de la curva.

La cifra de ayer echa por tierra gran parte de los avances que se habían conseguido durante las dos últimas semanas de noviembre y las primeras de diciembre. Así, solo en dos días, la C. Valenciana ya acumula casi 5.000 contagios nuevos, lo que equivale a toda una semana de octubre, cuando la segunda ola estaba de subida.

Retraso de pruebas

Sanidad notifica diariamente los nuevos positivos registrados pero es difícil de saber, realmente, cuántas de estas pruebas son de los últimos días o de contagios con algún día más que se habían quedado pendientes tras el puente de diciembre.

Esta es quizá, una de las causas que explicarían el récord diario, ya que durante los días del puente la bajada de PCR procesadas fue importante, con días incluso de un 60 % menos de pruebas que un día entre semana normal. El avance de la semana concretará, pues, el alcance real de este repunte y si los casi 3.000 nuevos contagios en 24 horas apuntan a un profundo cambio de tendencia o a un retraso en la resolución y notificación de pruebas. Sea como fuere, el ritmo de bajada de casos de la segunda ola parece haberse ralentizado o incluso paralizado y así lo ha detectado también la herramienta de predicción ciovid.es, desarrollada por el Instituto Universitario de Investigación «Centro de Investigación Operativa» (CIO) de la Universidad Miguel Hernández y que, tal como adelantaba ayer este diario, no descarta el inicio de una tercera ola para Navidad cuando, hace solo unos días, incluso los peores escenarios de casos activos eran a la baja.

El vaivén de nuevos casos se dejó notar ayer de forma importante en los datos de incidencia acumulada de la Comunitat Valenciana que pasó de tener 192 casos por 100.000 habitantes el lunes a los 227,31 notificados ayer, 29 puntos por encima de la media española aunque lejos de incidencias como la de Baleares con 291 casos por 100.000 habitantes.

Positividad que dobla la media

Esa bajada de pruebas PCR durante la semana del 5 al 11 de diciembre cuando la incidencia del virus aún sigue siendo alta ha hecho que, por ejemplo la C. Valenciana sea la región con la tasa de positividad más alta de toda España, incluso doblando la media: 15,15 % frente a 7,9%. La política de Salud Pública ha sido siempre la de fomentar el rastreo y mantener las pruebas en cifras más o menos bajas pero las 59 083 pruebas (entre PCR y test de antígenos hechas del 5 al 11 de diciembre) son un 15 % que una semana antes cuando se hicieron 69.230.

Uno de los indicadores que ayer sí llamaban a la esperanza era el de la presión hospitalaria. Del lunes al martes, las cifras de pacientes covid hospitalizados han bajado algo: de los 1.198 ingresados del lunes a los 1.181 de ayer además con una bajada también en UCI de ocho pacientes. Pese a la bajada paulatina, los pacientes covid-19 siguen ocupando el 10,92 % de camas hospitalarias, por encima de la media española y el 22,94 % de las de UCI.

En este ámbito, la C. Valenciana tampoco salía bien parada en la comparativa nacional si se miraban los ingresos en los últimos siete días: es la región en la que más personas se ha tenido que ingresar, 327, una cifra superior a la de otras regiones.

Y la cifra que no remite es la de fallecidos por la pandemia. Sanidad notificó ayer otras 38 víctimas, 10 de ellas residentes en centros de mayores, que elevan el cuenteo «oficial» hasta las 2.651 defunciones desde principios de año. El ritmo además de decesos no baja desde que se aceleró a mitad de noviembre con registros diario entre los 30 y los 40 fallecimientos. Según el último informe del equipo de expertos matemáticos de la Miguel Hernández, la curva de fallecidos (si no hay repuntes severos) podría mantenerse así hasta bien entrado enero.

246 municipios con casos

Por otra parte, Sanidad actualizó ayer la distribución territorial de nuevos casos. Desde el viernes 11 hasta el lunes 14 se han registrado 3.606 positivos en 246 municipios. Ambas cifras están por encima de los anteriores parámetros ya que en cuanto a nuevos casos ha habido un 2,7 % más que hace una semana y un 10 % que los casos de entre semana. València sigue como la ciudad con más positivos, 556, por debajo de los últimos registros. Alicante, Elx, Mislata y Elda suman 194, 167, 91 y 82 casos respectivamente.