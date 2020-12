12:43

Nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato pero cada día que pasa parece más claro que el cambio de tendencia está ahí y que la segunda ola ya no solo no está de bajada, sino que podría estar de nuevo, de subida. Si los 2.841 casos registrados el martes, el récord de toda la nueva normalidad, hacían saltar todas las alarmas, los registros de ayer no invitaban precisamente a la calma. Sanidad notificó otros 2.081 positivos en 24 horas, menos que el día anterior pero aún así suponían registrar el peor miércoles en cerca de cuatro semanas.