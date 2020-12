Nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato pero cada día que pasa parece más claro que el cambio de tendencia está ahí y que la segunda ola ya no solo no está de bajada, sino que podría estar de nuevo, de subida. Si los 2.841 casos registrados el martes, el récord de toda la nueva normalidad, hacían saltar todas las alarmas, los registros de ayer no invitaban precisamente a la calma. Sanidad notificó otros 2.081 positivos en 24 horas, menos que el día anterior pero aún así suponían registrar el peor miércoles en cerca de cuatro semanas.

Y es que un día de malos datos puede tener una explicación que no apunte a que toda la buena evolución se ha ido por la borda «pero dos o tres seguidos ya marcan una tendencia y un repunte. Y ahí sí que tendríamos que asustarnos y pensarnos si deberíamos tomar medidas», explicaba ayer el experto en Salud Pública e investigador en Fisabio, Salvador Peiró.

Para este preventivista, miembro también del grupo de expertos que está asesorando al Consell en cómo manejar la pandemia, había que esperar a conocer los datos del resto de semana para tener una visión «más clara» de lo que realmente estaba sucediendo y decidir si se debían tomar medidas, pasos que en principio va a tomar el Consell.

Y había que esperar, sobre todo, porque las cifras de la semana pasada estaban claramente distorsionadas por el puente, el cierre de centros de salud y la bajada de hasta el 60 % de pruebas PCR en algunos días.

Repercusión del puente

«La semana pasada registró un descenso artificial muy grande», reconoce Peiró, por ese «parón» en los diagnósticos y pruebas y es posible «que buena parte del récord del martes sea acumulación de esas pruebas que quedaron pendientes, pero yo creo que también hay parte de los primeros (malos) resultados del puente» y de cómo habría influido el aumento de interacciones sociales, igual que se vio con el puente de octubre y que dio pie a la segunda ola en la que aún estamos.

Precisamente por eso, por ese «ruido» de los datos de la semana pasada, había que esperar unos días para valorar con rigor qué estaba pasando aunque «realmente no tiene buena pinta, más cuando tenemos la Navidad por delante y el aumento del frío».

El pensamiento lo comparte el también el catedrático de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández, Ildefonso Hernández, otro de los expertos en los que se está apoyando el Consell. Para Hernández los datos de ayer y de lo que resta de semana iban a ser «claves» para tomar una decisión aunque él abogaba por ser más contundente ya, no solo si había repunte.

«Todo lo que no sea bajar decididamente nos debería llevar a tomar medidas en previsión de los días que vienen, incluso aunque solo fuera una desaceleración y que nos quedáramos en una estabilidad de positivos habría que hacerlo», concluye el experto, que recuerda que con incidencias acumuladas «por encima de los 100 casos por 100.000 habitantes ya hemos tenido problemas para contener los ascensos».

Por ahora, y a falta de tener datos más claros durante la semana, el parón en el ritmo de descenso de contagios está confirmado y cada día más el repunte. El cómo ha evolucionado la incidencia acumulada de casos en la C. Valenciana desde el final del puente hasta ayer miércoles dan idea de esta mala evolución. Así, según datos del Ministerio de Sanidad, el pasado 9 de diciembre la Incidencia Acumulada (IA) a 14 días era de 194 casos por 100.000 habitantes, solo un punto por encima de la media nacional. Ayer, sin embargo, había subido hasta los 239 casos, 38 puntos por encima de la media española.

Comunidad con más ingresos

La Comunitat Valenciana volvía, además, a ser la región donde más ingresos hospitalarios se habían registrado en los últimos 7 días de toda España, 388, por delante de los 312 de Andalucía y también en ingresos en intensivos (UCI), 26, por delante de los 25 de Galicia.

Aún así, las cifras globales de personas que están ingresadas a día de hoy por la covid-19 se mantienen. Según cifras de Sanidad, ayer había 1.161 personas hospitalizadas, 20 menos que el día anterior, 222 de ellas en la UCI. Las cifras mejoran, sí, pero a un ritmo lento en comparación con la forma en la que la curva descendió en la primera ola. Los expertos recuerdan que el repunte de casos de estos días tendrá, inevitablemente, su reflejo dentro de unos días en esta curva de ingresados por coronavirus lo que preocupa especialmente «porque no es lo mismo empezar una ola como lo hicimos en verano que empezar ahora (con las cifras de hospitalizados que hay). Sería un desastre volver a empezar», apuntó ayer el catedrático Ildefonso Hernández.

2.684 muertes oficiales

Y lejos de descender, la pandemia se sigue cobrando víctimas a un ritmo alto. Ayer, Sanidad notificó otros 33 decesos y ya son 2.684 las muertes «oficiales» desde principios de año. Solo en lo que llevamos de semana ya se han notificado 103 fallecimientos, con los 6 de ayer, 30 de ellos entre personas que vivían en alguna residencia de ancianos.

La situación en estos centros tampoco se relaja. A día de hoy hay 87 residencias de mayores con algún caso positivo y ayer otros 63 residentes y 23 trabajadores dieron positivo en toda la Comunitat Valenciana. La cifra de centros bajo control directo de Sanidad, ya sea por la magnitud del brote o por cómo ha afectado a los trabajadores no para de subir: ya son las 23 residencias intervenidas.