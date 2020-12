El Botànic logra desatascar el fondo de Cs sin avanzar en la rebaja fiscal

Queda aún en el aire la enmienda sobre la rebaja fiscal a las rentas bajas que Ciudadanos y PSPV negocian pese a los recelos por parte de Compromís y Unides Podem. Dirigida a la ley de acompañamiento de los presupuestos y a menos de una semana de la votación, el acuerdo está en el aire.

El avance, por tanto, al menos en estos momentos, se ha dado en el citado fondo covid. La propuesta de Cs había planteado serias dudas a la destinataria de la misma: la Conselleria de Economía. El problema de esta enmienda no era el fondo, ya que la filosofía de ayudar a sectores vulnerables es compartida por el Ejecutivo, sino como implementarla.

No se pueden hacer cambios

Cuando el proyecto de ley de presupuestos ya está presentado, no es posible jurídicamente hacer cambios que supongan transferencia de recursos entre conselleries, por lo que, a priori, este fondo solo podía contemplarse rehaciendo los programas presupuestarios, algo que el departamento de Rafa Climent no aceptaba.

La solución de incrementar el presupuesto de Economía era técnicamente compleja, si bien, el Botànic parece haber dado con una argucia que permite contentar a todas las partes. Fuentes de la negociación indicaron que la idea en la que se está trabajando es incorporar el fondo en el articulado de la ley de presupuestos. Una vía que daría paraguas legal al fondo, pero que salvaría el problema de tener que desbaratar el presupuesto de Economía incluyéndolo como una nueva línea presupuestaria. El fondo covid sería similar al fondo de contingencia, pero estaría centrado en reactivar la economía.

El partido que lidera Toni Cantó se ha mostrado desde el principio muy flexible con sus propuestas y aceptar esta fórmula no debería ser ningún problema ya que han cedido en otras cosas, aunque también han conseguido que les aceptaran varias propuestas.

Despejado el fondo covid, la enmienda a la ley de acompañamiento para bajar la fiscalidad a las rentas bajas y medias queda como la más difícil. Compromís y Unides Podem han manifestado ya su rechazo a esta propuesta con el argumento de que es difícil de conciliar con la que lograron introducir para aumentar la presión fiscal de las rentas más altas.

Su principal argumento es que por el sistema progresivo del IRPF una eventual bajada de tipos en los primeros tramos beneficiará también a los tramos más altos y cifran en 93 millones el agujero para las arcas autonómicas. Desde Compromís se mantiene que tal como está redactada la propuesta es inasumible, si bien no están cerrados a cal y canto si se les pone encima de la mesa una alternativa. La negativa de Unides Podemos es a priori más férrea.

Mientras tanto, PSPV sigue buscando en el ámbito de la conselleria una solución que permita salvar el acuerdo. Fuentes socialistas lamentan la cerrazón de sus socios y creen que el problema no el fondo, sino que Compromís y Unides Podem no está interesado en la foto con Ciudadanos.

Desde el PSPV se mantiene que es compatible aumentar la presión a las rentas altas con reducirlas a las bajas, y es, además, deseable en una situación de crisis como la actual. Rebaten también el argumento del agujero en las cuentas y del beneficio para las rentas altas ya que lo consideran una suerte de mal menor ya que los verdaderos beneficiados serán quienes menos tienen: «Doscientos euros puede no ser nada para quien gana mucho, pero marcar la diferencia para quien poco tiene», apuntan.

Una negociación sin sitio para el PP

La enmienda fiscal de Cs fue apoyada en comisión por el PP, por lo que en un escenario hipotético podría tener respaldos suficientes en el pleno si el PSPV también acabara respaldándola. Este futurible es, sin embargo, prácticamente imposible ya que aunque Ciudadanos y el PP tienen una visión fiscal muy similar no han negociado juntos nada del presupuesto. De hecho, desde el PP se subraya que no solo Cs sino también el tripartito no se ha dirigido a ellos para nada, lo que demuestra, indican, que la volunta de Puig no es real. levante-emv valència