Las autoridades alemanas han vuelto este viernes a incluir a las Islas Canarias en su lista de zonas de riesgo por coronavirus a las que aconseja no viajar si no es para viajes esenciales. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán actualizó hoy su recomendación de no viajar a España con esta nueva inclusión de las Islas Canarias en su lista, que entrará en vigor el próximo día 20.