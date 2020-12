La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha recordado este viernes que los Presupuestos de la Generalitat se cierran cuando Les Corts Valencianes los votan en el pleno, algo que está previsto que se produzca el próximo miércoles por la tarde.

Oltra se ha referido así, en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, al anuncio hecho por el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, quien ha dicho que el lunes se reunirá con el president de la Generalitat, Ximo Puig, con quien prevé cerrar el acuerdo que permita el apoyo de esta formación a los Presupuestos.

Tras señalar que se trata de "una declaración de parte", Oltra ha dicho que por lo que ella sabe, si no ha cambiado el reglamento de la Cámara autonómica y cree que no lo ha hecho, "el presupuesto se cierra cuando Les Corts lo votan".

Por tanto, ha dicho, "no hay un nuevo formato para cerrar el presupuesto, es el formato de siempre". "El Parlamento vota y si hay más votos a favor que en contra hay presupuestos", ha explicado.

Sobre la reunión anunciada por Cantó, ha dicho que no sabe lo que Cantó tiene en la agenda, que "todo el mundo es libre de decir lo que quiera", y que no tiene más información sobre esa cuestión como para poderse pronunciar, por lo que no tiene "nada más que añadir".