En un programa de radio escucho estos días una entrevista al respecto de una monografía, recientemente publicada, sobre el cambio climático. Es una aproximación periodística a este tema, con espíritu divulgativo. Todo perfecto, salvo que se presentan argumentos que científicamente se han demostrado inciertos. Al margen de que no se tiene claro el propio concepto de cambio climático, lo peor es que se defiende que el calentamiento térmico registrado en nuestro planeta de las últimas décadas es debido a la actividad solar. Llevo años señalando que el debate con detractores del cambio climático, escépticos o negacionistas, es estéril. No vale la pena entrar en él. Porque los datos científicos incontestables sobre lo que está ocurriendo son replicados con sofismas. El problema es que hay personas que “compran” estos argumentos inciertos, porque les vienen bien para sus fines o creencias. El cambio climático, reitero, ha dejado de ser un tema de creencias y es una cuestión de evidencias científicas. El argumento de que el aumento registrado en las temperaturas de nuestro planeta en las dos últimas décadas se debe a la actividad solar, se desmonta rápidamente viendo los datos y gráficos de los valores de radiación emitida por el Sol desde 2000 a la actualidad. Les invito a que lo comprueben haciendo una búsqueda rápida en internet. Muy especialmente se comprueba viendo la tendencia de las temperaturas desde 2015 a la actualidad, que coincide con una fase del Sol muy poco activa. Eso tiene el no conocer el funcionamiento del sistema climático terrestre como resultado de un proceso de balance de energía.