Horarios adelantados y mucha «tranquilidad» en las compras de Navidad

El centro de València ayer era la viva imagen de lo que las autoridades tratan de evitar: mucha gente y poca distancia de seguridad. Sin embargo, esa fotografía está muy lejos de ser la misma del año pasado durante el fin de semana previo a la Navidad. No había ríos de gente y grandes bolsas por la calle, más bien mucho paseo al aire libre y una búsqueda del ambiente navideño. Los comerciantes del centro pusieron en común la «tranquilidad» en una jornada crítica -para bien- en este sector, si bien este año la tendencia de consumo ha cambiado radicalmente. «Ahora, a las 8 de la tarde las tiendas se vacían. La gente se va a casa a cambiarse o directamente a cenar para tener tiempo antes de que llegue el toque de queda», afirma Pepe Peñalver, director de la zapatería Austria36. Ha pasado 33 navidades al frente de este establecimiento y nunca había visto la tienda tan tranquila en el sábado antes de Navidad. «Esto debería estar colapsado, y no lo está», asegura, pese a tener en ese momento la tienda en su máximo aforo permitido por las restricciones. En su caso son 25 personas, cuando normalmente debería haber 56. «Lo malo de nuestro sector es que la gente no hace cola. Si no dejamos pasar porque estamos llenos, se van», lamenta el director comercial.

Mientras, a pocos metros de allí, la Perfumería Prieto roza su aforo máximo de 10 personas y Fani Valero, la encargada, confirma las declaraciones de Peñalver: «El toque de queda se ha notado mucho, la afluencia de gente desciende por la tarde y ahora son las mañanas la franja buena en ventas del día».

Además, Valero introduce otra variable que ha dinamitado el consumo tradicional: la campaña del ‘Black Friday’, que ha cogido peso en los últimos años, cambia por completo el gasto en Navidad porque las personas se anticipan y aprovechan los descuentos del último viernes de noviembre.

De hecho, Pilar Julián, vecina de Massanassa, explicó que fue al centro «más a dar un paseo y ver el ambiente que a comprar», como Rosa Herráez, del barrio de Ayora, quien fue a «echar un vistazo» porque las compras las ha realizado ‘online’ por el temor a la covid-19. Mientras, Cristina Antolín, de Albuixech, había planificado el sábado para hacer las compras navideñas pero tras el anuncio de las nuevas restricciones en la movilidad para Nochebuena y Navidad, no iba a comprar ninguno: «Toda mi familia vive en Palencia y al final no vamos a poder ir, así que nos quedamos sin llevar regalos», lamentó Antolín.

Por último, David Huerta, vecino de la calle Cuenca, aseguró que salir es «una excusa» y este año el presupuesto para regalos «ha aumentado» y no escatimará «después del año que hemos pasado». Se trata de una dinámica que se ha visto en esta campaña y que confirma Sara Zomeño, encargada de Chocolates Lindt, donde las ventas «van mejor este año que el pasado». «Hay menos clientes pero compran mucho más», algo llamativo teniendo en cuenta «que ni siquiera vienen turistas ya».