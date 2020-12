Valencianos en Londres vuelan «in extremis» tras las restricciones

El sábado por la tarde, la comparecencia en directo de Boris Johnson para anunciar el confinamiento de Londres y la prohibición de volar al extranjero excepto por motivos de trabajo sumó más confusión a la ya de por sí enrevesada situación de Reino Unido. Las medidas las anunció a las 8 de la tarde y entraron en vigor a las 12 de la noche, cuatro horas en las que Ana Vengut tuvo que pensar rápido qué hacer: su vuelo para volver a València y pasar la Navidad estaba previsto para hoy, 36 horas después de que entraran en vigor las restricciones, suficiente tiempo para que las autoridades no le dejaran volar. «Entré en pánico», reconoce. Pero actuó rápido y pensó «que había más probabilidades de que no cancelaran el único vuelo que había el domingo a las 7 de la mañana, unas horas después de que empezaran a aplicar el confinamiento».

Así que, pensado y hecho, Vengut compró un billete y con más incertidumbre que seguridad, se fue al aeropuerto. «Otros 200 euros más gastados, la parte buena es que el billete del lunes que pierdo lo puedo cambiar y ponérmelo para volver, pero claro, no se qué va a pasar».

Vengut llegó ayer por la mañana a València. En Londres le pidieron la prueba PCR que le obligaban a realizarse para volar y en la que se gastó 214 libras (236 euros) por una clínica privada porque en la sanidad pública, dice, «no ponen el DNI, con lo que nada verifica que sea tuya». Al llegar a València, nadie le pidió el resultado y ella fue quien avisó a la Guardia Civil que la tenía. Solo así se comprobó en València que accedía libre de coronavirus.

Las declaraciones de Johnson calaban con fuerza entre los españoles que tenían programados sus vuelos de vuelta a casa para Navidad. Brigitte Mejías y José Adrián Navarro son dos de los alicantinos cuyo vuelo salía hacia Alicante a las seis de la mañana, tan solo 12 horas después del anuncio. Uno de ellos volaría desde el Aeropuerto de Stansted, en Londres, y el otro desde Southend-on-sea, al este de la ciudad.

La norma estaba clara: solo viajes de trabajo. Pero no quedaba claro cómo y cuándo se pretendía implementar. Briggitte no veía a su familia desde hace un año, y José Adrián y su pareja tenían también apalabrados con los suyos los pequeños planes que permite esta época. Se dirigieron hasta el aeropuerto en transporte público, sin apenas trabas. Y lograron llegar a las terminales, donde se encontraron a muchísima gente durmiendo, personas que se habían acercado hasta allí antes de la medianoche por temor a verse afectados por las medidas y no conseguir subirse al avión.

A la incertidumbre de Briggitte de saber qué pasaría en Londres se sumaban las restricciones de València, donde el decreto que permite la entrada solo a residentes está en vigor a partir de hoy. El vuelo de esta joven, en principio, era para el día 22, pero por miedo a que su pareja, de origen italiano, no pudiera entrar, lo había adelantado al 20. Este cambio le supuso un incremento en el precio del billete, al que hay que sumar, como Vengut y José Adrián, el coste de la PCR hecha en Inglaterra

Doble PCR para poder volar

La odisea de José Adrián para contar con esta prueba fue todavía más complicada. Él y su pareja pagaron 150 libras cada uno por un test. La tarde de antes del vuelo, la empresa que habían contratado les comunicó que no había podido realizar el envío a tiempo. Contrataron una alternativa rápida y tuvieron que pagar otras 300 libras -330 euros-. «Hay empresas que se están aprovechando y te cobran hasta 500 euros», asegura.

Al final ambos consiguieron subir a sus vuelos, despegar y aterrizar en el aeropuerto de El Altet. A José Adrián, después del gasto en pruebas, tampoco le pidieron los resultados en Alicante en ningún momento. Ni a él ni a nadie de su vuelo. «Todo es muy de cara a la galería, muy de ‘estamos controlando las fronteras y aquí no entra nadie positivo’, pero nadie controla nada. Más que un tema de salud, es un tema de politiqueo», critica el alicantino.