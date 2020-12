"La vacuna seguirá actuando pese a la mutación del coronavirus"

Es lo que apunta el virólogo y profesor de investigación del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas I2SysBio (centro mixto Universitat de València-CSIC), Santiago Elena. «Es cierto que gran parte de las mutaciones detectadas están en la proteína ‘spike’ en la que se basan las vacunas para que el cuerpo humano sepa reconocer el virus y lo pueda combatir pero no ha variado tanto como para que la vacuna no pueda llegar a funcionar, puede que algunos anticuerpos no funcionen igualmente bien pero no habrá problema», explica

Además, las vacunas que ahora están llegando al mercado, la de Pzifer y la de Moderna, ambas se basan en una nueva tecnología -el ARN mensajero- que tiene como ventaja no incluir virus atenuado como tal sino una secuencia de este proteína fijada en laboratorio «y que es fácilmente modificable. El problema era generar el molde pero eso ya está hecho y es muy fácil ir cambiándolo, por lo que si hubiera más variantes que hicieran difícil la lectura de la información, se podría adecuar de forma rápida», añade el virólogo que también pide tranquilidad sobre el tipo de covid-19 que parece desencadenar esta variante del SARS-Cov-2.

«Se están realizando investigaciones para ver el efecto en cultivos celulares de pulmón para ver cómo afectan las mutaciones detectadas en el cuerpo por separado y juntas, como aparecen ahora en esta variante, pero los datos epidemiológicos recogidos hasta ahora no indican que produzca una enfermedad de más gravedad», apunta Elena, aunque sí habría aumentado su capacidad de transmitirse de una persona a otra. «Al fin y al cabo es la forma del patógeno de adaptarse a los humanos», añade.

La mutación aún no está aquí

Lo que ha llamado la atención de los investigadores es que es la primera vez que el virus ha acumulado varias mutaciones ya detectadas de forma individual con anterioridad en una nueva variante del virus. «El virus, como todos, muta y lo sigue haciendo. Normalmente solo dos de esas mutaciones se ‘fijan’ cada mes y algunas de las ahora vistas en esta variante ya se habían descrito antes pero es la primera vez que aparecen todas juntas, algo que no había pasado».

La gran pregunta ayer era si la nueva variante del SARS-CoV-2 ya estaba en España. Hasta ahora, el equipo del biólogo valenciano Iñaki Comas, del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC) que lidera a nivel nacional un consorcio de secuenciación del genoma del virus, todavía no lo ha localizado. «Hasta ahora no ha aparecido», asegura Comas pero es cierto que el trabajo que están desarrollando en SeqCovid, gracias al que se estableció de qué manera entró en marzo el virus en España y cómo se expandió gracias a la secuenciación del genoma de muestras procedentes de hospitales lleva un decalaje en el procesamiento de las pruebas.

«Estamos con las de hace dos o tres semanas. Ahora miraremos lo más reciente por lo que no podemos afirmar ni descartar nada», asegura el experto que ve bien la «medida preventiva» de cerrar fronteras o evitar vuelos. «No sé si estará ya o no aquí pero así al menos se lograría evitar más entradas si ya ha llegado, lo que de forma preventiva es positivo», añade. Tras notificarse la variante, ayer varios países anunciaron que ya habían detectado la cepa circulando como en Dinamarca y Australia y, según el gobierno inglés, habría al menos un caso en Gibraltar.

Precisamente ayer, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, aseguró que no hay constancia de que haya entrado en la C. Valenciana al tiempo que puso en valor los controles para entrar vía aérea.

Por otra parte, Comas al igual que el virólogo Santiago Elena, tiene claro que la variante detectada hay que «seguirla pero no crear alarmismo», ya que no estaría generando «cuadros clínicos más graves». Sobre cómo se ha generado esta variante que acumula por primera vez este ato número de mutaciones todas juntas, el experto asegura que unas de las hipótesis que se están barajando es que se el virus habría «evolucionado en un paciente inmunodeprimido» y que, al encontrar poca resistencia por parte del sistema inmune, se habría replicado más y acumulado más mutaciones «en un patrón que no se ha visto antes».

Inmunización también para los residentes que hayan pasado la covid

El Ministerio de Sanidad quiere que la inmunización frente a la covid-19 sea masiva en las residencias de ancianos y propone que se vacunen allí todos, trabajadores y residentes «independientemente de que hayan pasado la enfermedad o no». Es una de las directrices incluidas en la primera actualización de la Estrategia nacional de vacunación que empezará a aplicarse este mismo domingo con la llegada de las primeras dosis de la vacuna de Pzifer-BioNtech. Como ya se había adelantado, en la primera fase de vacunación, que irá de enero a marzo, se quiere proteger a todos los residente de geriátricos, hayan pasado o no la enfermedad, pero también a todos los trabajadores independientemente también de si han generado o no inmunidad y sin importar también si están en contacto directo con los ancianos o no. Según el documento del ministerio, se incluye como primeros para vacunarse todos los empleados, también los administrativos, de limpieza, o de cocina, no solo el personal sanitario, y los de centros de día vinculados a los geriátricos.

Además, en esta primera fase, se vacunaría el personal sanitario y a los grandes dependientes no institucionalizados. Según adelantó este diario el sábado, entre residentes y trabajadores de geriátricos, se contabilizan en la C. Valenciana cerca de 50.000 personas y otras 26.000 en el colectivo de grandes dependientes. En total, 76.000 valencianos que serían los primeros en quedar inmunizados. Además, habría otros cerca de 70.000 si se cuenta al personal sanitario de hospitales y centros de salud.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, insistió en que la C. Valenciana está «preparada para acometer ese primer grupo de personas a quien hay que administrar la vacuna. Llevamos mucho tiempo preparándonos en cuanto a logística o distribución, lo único que necesitamos saber es cuándo nos llega para poner en marcha todo el dispositivo que ya está diseñado», ha subrayado.