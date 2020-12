La escalada de contagios que se empezó a registrar el pasado lunes 14 de diciembre y que todavía no ha parado, ha posicionado a la Comunitat Valenciana como la tercera comunidad en España con peor situación epidemiológica a día de hoy. Así se desprendía ayer de la lectura de los datos comparativos que a diario hace el Ministerio de Sanidad.

Con una incidencia acumulada de 346,88 casos por 100.000 habitantes a 14 días, la C. Valenciana era ayer la tercera región con peor tasa de contagios solo por detrás de los 455 casos por 100.000 habitantes de Baleares y los 361 de Madrid.

Lejos queda la media nacional de 253 casos por 100.000 habitantes y los días en que, precisamente, la C. Valenciana podía presumir de ser la región peninsular con mejores cifras cuando todo el resto de autonomías entraban en una segunda ola que aquí se retrasó algo más.

Ahora, en plena entrada en lo que parece la tercera ola a propósito del aumento de interacciones sociales durante el puente de la Constitución, nada indica que el volumen de contagios se vaya a frenar en los próximos días y menos con las fiestas navideñas de por medio.

Después de toda una semana con cifras diarias por encima de los 2.000 contagios —solo se salvó el lunes, influido por el efecto fin de semana y la bajada de resolución de pruebas—, ayer se volvió a registrar otra cifra de máximos con 2.531 casos detectados, con lo que se lleva camino de igualar a la semana pasada que fue récord en infecciones incluso por encima del pico marcado a mitad de noviembre por la segunda ola.

Con más contagios que altas, se ha vuelto a invertir la tendencia de casos activos, que vuelven a subir. Hay 18.130 personas con la enfermedad ahora mismo, más de los que hubo en el pico de la segunda ola. Son el 12,45 % del total de positivos registrados.

Presión sanitaria

Los más de siete días marcando máximos de contagios tienen ya su reflejo en la situación de los hospitales. Cuando todavía no habían empezado a despejarse las salas covid preparadas por los hospitales, estas se están volviendo a llenar. Si el pasado 14 de diciembre había 1.198 personas hospitalizadas por complicaciones con la covid, ayer ya eran 1.414, cada día más cerca del pico marcado en esta segunda ola de los 1.661 casos.

El aumento de cerca de un 20 % afecta también a las camas UCI, el recurso «sensible» por excelencia ya que la capacidad de aumentarlas es limitada. Ayer había 242 personas con covid en alguna UCI, la mayoría, en hospitales valencianos, 133.

A principios de la semana pasada eran 236 personas. Esta cifra, aunque más lentamente terminará por seguir subiendo aunque ya se ha traspasado el umbral de riesgo muy alto: una de cada cuatro camas UCI instalada o que pueden ser instaladas en un futuro ya están ocupadas por un paciente de covid. Sobre el total de camas hospitalarias en Valencia, el porcentaje de ocupación sigue subiendo: ya es del 13,25 %.

Precisamente en cuestión de ingresos, la Comunitat Valenciana sigue marcando máximos con respecto al resto de autonomías. Es la que más pacientes covid ha hospitalizado en los últimos siete días: 450, y de ellos, 31 en cuidados intensivos.

Por otra parte, Sanidad notificó ayer otras 20 víctimas valencianas por la covid y ya son 2.792 en las tres provincias. Además, se han registrado otros 60 brotes de coronavirus, por provincias: 7 en Castelló; 13 en Alicante y 40 en la provincia de Valencia. Sigue predominando claramente el origen social de los brotes.

El TSJ inadmite dos denuncias contra Puig y Barceló

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (Tsjcv) ha inadmitido las denuncias y querellas presentadas contra el presidente de la Generalitat y la consellera de Sanidad por la gestión de la pandemia, al no apreciar indicios de delito. Desde el sindicato CSIF recordaron que, sin embargo, el Juzgado de Instrucción 2 de València sí continúa con la tramitación de la denuncia que presentaron contra Sanidad por no proteger a sus trabajadores.