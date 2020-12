25·12·2020 13:12

Casi un año después de tomar las riendas del Ministerio de Sanidad, Salvador Illa reconoce que se han cometido errores por parte de todos y, pese a los complicados momentos que también a él le ha traído esta "terrible" pandemia, volvería a aceptar el encargo. "No me arrepiento", asegura. "Lo he hecho lo mejor que he podido", dice el ministro de Sanidad Salvador Illa en una entrevista en la que hace balance de estos casi doce meses de pandemia y comenta los proyectos que tiene planeados para el departamento que dirige desde el pasado 13 de enero, apenas la pesadilla de la covid-19 "deje espacio".