La residencia municipal de Rafelbunyol ha permanecido inmune a la covid-19 desde el inicio de la pandemia. Desde marzo no han tenido ni un solo contagio y por eso son uno de los siete centros de mayores donde hoy se inicia la vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 en la Comunitat Valenciana. Ni residentes ni trabajadores han contraído el virus, pero sí han sufrido algunas de sus consecuencias y por eso ayer se mostraban esperanzados de que la vacuna de Pfizer y BioNTech suponga un punto de inflexión o, en palabras de una de las empleadas que hoy se inmunizará, «el principio del fin».

De las 80 personas internas en la residencia Verge del Miracle, 76 recibirán hoy la primera dosis. Las cuatro restantes no podrán ser vacunadas por tener patologías previas incompatibles con su aplicación. Este diario pudo hablar ayer con dos de ellas, a escasas horas de convertirse hoy en los primeros valencianos vacunados contra la covid. Se estima que la furgoneta con el ansiado antídoto llegará a este centro de mayores sobre las 9.30 horas.

Batiste, de 81 años, no tiene ninguna duda. «¿Miedo? No, no tengo miedo ninguno. Si me pueden vacunar el primero, mejor que el segundo. Eso es lo que pedí cuando me preguntaron», afirma sin titubear. Lleva seis años en la residencia municipal de Rafelbunyol y aunque asegura que ha pasado la pandemia «muy bien atendido», sí admite que tiene «ganas de poder salir y recibir visitas» sin tantas restricciones. En definitiva, ganas de «quitarnos este virus por fin de encima».

Su compañera Elena está igual de convencida que él. «Si hay una solución habrá que aprovecharla, ¿no?» se pregunta. Tampoco vacila ante la pregunta del millón, la de si tiene miedo. «Me fío mucho, claro que me fío. No tengo miedo», proclama. Según cuenta esta residente de 66 años, sus colegas comparten su opinión y la noticia de que iban a ser los primeros ha llenado de entusiasmo el centro de Rafelbunyol. «Estamos todos encantados, hay mucha alegría. Ha sido como nuestro regalo de Navidad», bromea.

Sin embargo, no todos parecen tenerlo tan claro, ya que más de la mitad de los trabajadores de esta residencia han optado por no vacunarse hoy. Así lo cuentan Mari Carmen Esteve y Vanesa Pérez, empleadas del centro. «Hay incertidumbre por lo rápido que ha sido el proceso y hay quien tiene miedo a sus efectos», aseguran. Ellas sí que se la pondrán y ayer estaban «tranquilas» tras unos meses «muy duros». Según Pérez, ser las primeras es una «recompensa al trabajo bien hecho» y confía en que con el tiempo subirá la aceptación. Esteve lo tiene claro: «Va a ser positivo, seguro. Ojalá sea el principio del fin».