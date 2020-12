La polémica estaba servida desde que la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, colgó el pasado sábado una especie de postal en sus redes sociales con una imagen hiperrealista que recreaba el parto de la Virgen (Creation of Man, 2017) y el titular: «Hasta Dios nació del coño de una mujer». La socialista quería subrayar «lo maravillosas, increíbles e importantes que son las mujeres».

Las reacciones no tardaron en llegar. Desde aquellas voces que aplaudían su mensaje hasta quienes la criticaban por «soez» y «repugnante». Algunos fueron más allá y hasta desearon su muerte.

«Cuesta entender cómo existió la inquisición y de repente encuentras en pleno siglo XXI personas que si pudieran te quemaban en la hoguera. Quien iba a pensar que un parto despertaría estos sentimientos», respondió Gómez.

La edil señaló ayer a Levante-EMV: «No tiene sentido defender que Jesús murió como un hombre entre sufrimientos, pero no que no nació como tal». «El parto es algo natural y maravilloso, nada me parece más cristiano que hablar del momento del alumbramiento. Dios quiso entrar a este mundo a través del coraje y la fuerza de una mujer».

Entre los detractores de este punto de vista se encuentran algunos miembros de la Semana Santa Marinera, de la que Gómez afirma ser «defensora incondicional». Han manifiestado sentirse «mal representados» y han dicho que «no deberían dejarla salir en Semana Santa».

Pepe Martorell, presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de València, se hadesvinculado de estas afirmaciones. «No hemos recibido noticias o quejas por parte de ninguna cofradía». «Las declaraciones se emitieron a título personal y no tienen ninguna implicación en el desarrollo de la Semana Santa y su participación en ella», dijo.

Además, Gómez desmiente que desde su cofradía, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma, le hayan comunicado la voluntad de echarla de esta pequeña agrupación del Grau creada hace tan solo 11 años.