«Ya me había hecho la idea, pero si no puede ser hoy, pues otro día, lo importante es que ya hay vacuna y esto va para adelante», reconoce optimista y esperanzado por recibir la vacuna contra el coronavirus cuanto antes un anciano de la residencia Jardines del Palau de València, donde ayer estaba previsto que continuara la fase de vacunación contra el SARS-CoV2, pero que por un «problema logístico» con el envío de las dosis de la farmacéutica Pfizer, la Conselleria de Sanidad tuvo que retrasar el plan de vacunación trazado, al menos por un día.

Los ancianos y trabajadores de dicha residencia de València, una vez superado el brote masivo que padeció a mediados de noviembre —con tres fallecidos y todos los residentes contagiados salvo dos— recibieron el sábado con entusiasmo la noticia de que el lunes 28 de diciembre serían de los primeros en ser vacunados.

«Para ellos es como su regalo de Papá Noel, están deseando ponerse la vacuna, ven que se está acercando el final y tienen ganas de por fin poder abrazar a sus familiares», asegura una trabajadora de Jardines del Palau.

«Yo que quería que me pincharan ya y me he quedado compuesta y sin vacuna», bromeaba Amparo, una residente de 93 años que ayer se quedó esperando su vacuna. «Están todos muy contentos por la vacuna, pero expectantes, nos preguntaban: «¿Y entonces cuándo nos vacunan?», explica Alicia. «Teníamos entendido que iban a empezar por las residencias que no habían tenido casos y creíamos que íbamos a ser de los últimos, por eso que ahora nos digan que se retrasa tampoco nos preocupa en exceso», argumenta esta trabajadora del centro.

Se enteraron que no iba a haber vacunaciones ayer a través del grupo de WhatsApp que tienen los trabajadores, relata Carmen, quien destaca que todos los residentes están muy animados por poder vacunarse. «Lo han pasado mal y están convencidos de que la vacuna es la salida a este mal año». Ayer estaba previsto que fueran vacunados los 27 residentes y buena parte de la veintena de trabajadores, el resto sería el lunes. «Nos han dicho que no habían llegado al Hospital Peset las dosis pero que a lo largo de esta semana nos vacunarán a todos», indicó una responsable de la residencia.

Según las fuentes consultadas por este periódico, en otras residencias, donde ya había fecha de vacunación para hoy mismo, el retraso será de prácticamente una semana ya que se les ha comunicado que comenzará el próximo lunes 4 de enero. Este es el caso del centro de mayores Solimar de Sollana, donde ayer les informaron que las vacunas a sus residentes y trabajadores previstas para hoy martes se debían aplazar a la semana que viene «porque se habían retrasado las dosis» y deben tener suficiente número para garantizar una segunda inyección a las tres semanas.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad informaron ayer que hoy se reanuda la vacunación en algunas residencias, en función de la hora de llegada de las dosis a los tres centros de distribución y su posterior reparto. Las primeras vacunaciones contra la covid en la Comunitat Valenciana comenzaron el domingo con 775 dosis de la vacuna de Pfizer en siete residencias, entre ellas el centro de mayores municipal de Rafelbunyol y en la Casa de Retiro El Salvador de Calicanto, en Torrent.