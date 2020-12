La subdirectora general de Epidemiología y Vigilancia de la Salud, Hermelinda Vanaclocha, ha confirmado este miércoles la existencia de cinco casos de la variante 'inglesa' del coronavirus en la Comunitat Valenciana, tres de ellos detectados en Valencia y dos en Alicante. Fuentes de la Conselleria de Sanidad han informado que los dos casos de Alicante se han registrado en Elche.

Según la responsable sanitaria, los centros de secuenciación de la Comunitat Valenciana confirmaron este mismo martes por la noche la existencia de estos cinco casos, y ahora se están llevando a cabo todos los estudios de investigación para conocer su origen, si bien ha precisado que algunos de ellos "parece claro" que se trata de personas que estaban viviendo en Londres y han llegado a la Comunitat Valenciana en el periodo navideño.

Vanaclocha, no obstante, ha querido resaltar que el que se haya detectado casos de la variante inglesa es "habitual", porque se están registrando en países europeos aunque también en EEUU, Canadá o Australia. "Prácticamente en todo el mundo", ha dicho, y ha precisado que esto no significa que la vacuna que ha empezado a administrarse desde el domigo no sea eficaz.

"Es uno de los rumores más grandes que hay ahora, saber si va a ser eficaz o no" la vacuna, ha indicado, pero ha hecho hincapié en que, con los estudios que hay hasta la fecha sobre esta cepa tan nueva, por parte del gobierno inglés, "parece claro que es eficaz".

En este sentido, ha advertido: "Uno no debe pensar que no eficaz y no vacunar. Es importantísimo que toda la población, cuando nos den acceso a la vacuna, nos vacunemos", ha resumido.

Los infectados en la Comunitat Valenciana se sumarían a los localizados en España en Madrid y Andalucía con esta variante del virus importada desde Reino Unido. Madrid tiene confirmados seis casos positivos de la cepa británica (B.1.1.7), mientras Andalucía estudia otros siete posibles infectados y mantiene cinco confirmados, uno ingresado.