Cuando faltan pocas horas para la celebración de la última noche del año, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha comparecido tras una reunión de coordinación de seguridad. Puig ha pedido a la ciudadanía el cumplimiento de la normativa de Nochevieja por el coronavirus para evitar la expansión del virus. "Lo suplico", ha apostillado el president que ha recordado las cifras muy duras" registradas en las últimas horas en todo el territorio valenciano. Solo ayer, Sanitat registró 60 muertes por covid y 3.590 nuevos contagios de SARS-CoV-2.

Puig ha anunciado un "despliegue máximo" de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en toda la Comunitat Valenciana para asegurar el cumplimiento de todas las medidas y restricciones frente al covid. Así, el president ha destacado que la normativa valenciana significa, en esencia, que "está prohibida la Nochevieja y la Tardevieja". Esta última se ha convertido en los últimos días en el quebradero de cabeza del Consell, que ve un riesgo de contagios en celebraciones sociales en las horas previas al toque de queda en Nochevieja, lo que comúnmente se conoce como 'tardeo'.

En este sentido, Puig ha recordado que el ocio nocturno no puede operar con normalidad, sino adaptarse a las funciones de la hostelería. Ante los incumplimientos de la normativa covid de Nochevieja en Valencia, Alicante y Castelló el president ha asegurado que la policía actuará "con toda la contundencia" contra las personas y locales que incumplan las normas. Puig ha puesto de relieve las multas a las que se enfrentan quienes quebrantes las restricciones acordadas para estas fechas que podrían ser de más de 6.000 euros e, incluso, "tener consecuencias penales".

Fiestas en chalés y encuentros familiares en Nochevieja

"No hay Nochevieja ni Tardevieja, no existe [este año] la fiesta como siempre la hemos entendido", ha recalcado Puig mientras recordaba que "estamos en otra situación" frente a la que "hay que actuar en consecuencia". "Esta noche no será decisiva en sus vidas" ha apuntado el president al tiempo que destacaba que las reuniones sociales pueden acarrear consecuencias muy negativas como más contagios o brotes masivos.

Consciente de la capacidad de control de la policía fuera del ámbito urbano, Puig ha recordado a quienes están "organizando fiestas en chalés" que estas podrían lograr evitar la presencia policial, pero no la del virus.

Nuevas medidas de Nochevieja en la Comunitat Valenciana

Sobre la posibilidad de anunciar nuevas restricciones de Nochevieja en la Comunitat Valenciana, el president se ha mostrado contundente al reconocer que "las medidas que tenemos son muy restrictivas". Puig ha explicado desde el Consell se miden las nuevas restricciones porque "cualquier medida tiene consecuencias en las personas". "La cuestión fundamental es que se cumplan las medidas que ya hay", ha apostillado Puig.

No obstante, el jefe del Consell no ha descartado un nuevo endurecimiento de las restricciones por coronavirus en la Comunitat Valenciana. Puig mantendrá a principios de la próxima semana una reunión con la Interdepartamental donde, "si es necesario, se adoptarán nuevas medidas".