El último domingo del año, a media mañana, Batiste Martí se quitaba una manga izquierda de su camisa a rayas y su brazo desnudo recibía la primera inyección con la vacuna contra la covid-19 en toda la Comunitat Valenciana. Una semana después, esa acción se ha repetido hasta 5.000 veces en todo el territorio valenciano en 50 residencias diferentes. La vacuna covid ya es una realidad, pero su aplicación mundana ha ido marcando su paso.

De los siete primeros días de inyección, realmente solo ha habido cuatro hábiles. De hecho, solo en tres de ellos se contaba con una serie de dosis suficientes como para realizar un trabajo ampliado. El domingo 27 se dio el primer pinchazo con las primeras 776 dosis llegadas a la Comunitat desde Guadalajara y que viajaron en neveras hasta residencias de Sant Vicent del Raspeig, Torrent, Rafelbunyol, Benissanó, Almassora y Burriana.

El lunes iba a continuar el proceso, pero un fallo logístico en Bélgica impidió que llegasen las 31.000 dosis semanales acordadas. Sí lo hizo el martes a las 6:50 de la mañana. Un avión aterrizó en el aeropuerto de Manises desde Barcelona con la carga procedente dese Colonia, en Alemania, donde la compañía encargada del transporte tiene su sede y distribuye la carga que llega desde las fábricas de Bélgica. Casi 2.000 kilómetros de viaje hasta el aeropuerto valenciano.

Un 15% de las residencias han recibido la primera dosis y a partir del 18 de enero llegará la segunda

Los últimos días del año sirvieron para reactivar el plan de vacunación masiva. Horas antes de su uso, se sacan de la ultracongelación y se dejan a unos tres grados, temperatura en la que aguantan unas horas. El 2020 cerró con medio centenar de residencias (de las 7 del domingo) y alrededor de 5.000 personas vacunadas entre residentes de centros de mayores y su personal laboral.

A un 12 % de los residentes

De momento, según estas cifras, la vacuna ha llegado a alrededor de un 12 % de las más de 40.000 personas que residen y trabajan en centros de la tercera edad en la Comunitat y a un 15 % de las 334 residencias, tanto públicas como privadas, con las que cuenta el sistema de dependencia valenciano.

El proceso de vacunación se paró el 1 de enero al ser festivo y no se reanudará hasta el lunes día 4 después del fin de semana. En los próximos días se llegará a más aunque con orden. La conselleria ha establecido una priorización en aquellas que están libres de covid desde el inicio de la pandemia, luego para las que no hayan tenido casos en 90 días, después para las que no cuenten con casos activos y, por último, para el resto de residencias.

De momento, la última actualización de Sanidad mostraba que 108 centros tenían algún caso. En este sentido, el inmunólogo e investigador en el Centro Príncipe Felipe, Ignacio Ventura, explica que las personas que tienen activa la enfermedad «y no han generado respuesta inmunitaria celular, es decir, generación de anticuerpos, sería conveniente esperar a vacunarles». Mientras tanto, quienes ya recibieron la primera dosis podrán a partir del 18 de enero recibir la segunda y completar una inmunización que se irá acelerando conforme se vayan aprobando nuevas vacunas.