La división interna en Izquierda Socialista llega a la dirección del PSPV

Izquierda Socialista es una corriente interna dentro del PSOE que desde 2014 convive con dos facciones enfrentadas: los considerados históricos y los llamados oficialistas. Históricos porque, en su mayoría, corresponden a la línea que lleva esta rama del partido en los 40 años que va a cumplir la corriente. Y oficialistas porque son la parte reconocida por Ferraz después de una asamblea renovadora en noviembre de 2014.

El pasado miércoles, en la última ejecutiva del año del actual partido de gobierno, los históricos, con representación en la Comunitat Valenciana con figuras como el síndic del PSPV en las Corts y vicesecretario general, Manolo Mata; el exeurodiputado Vicent Garcés o el embajador ante la Unesco, Andrés Perelló, presentaron una resolución para que la dirección del partido autonómico considerase a estos como los interlocutores válidos de la corriente por encima de los otros.

Sin embargo, la propuesta no se llegó a votar y se dejó encima de la mesa. «No es ni un sí ni un no porque Ábalos y los suyos no han dejado que se resuelva porque quieren debilitar a la corriente», señala Garcés, erigido como portavoz de los históricos. Enfrente, una de las voces que fuentes presentes en la reunión aseguran que tomó la palabra en contra fue la secretaria general de la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, muy cercana al secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Según fuentes presentes en la reunión, Caballero defendió que esa decisión no era una competencia de la ejecutiva del PSPV sino que correspondía a los miembros de la propia corriente interna y, en su defecto, a la secretaría de Organización del PSOE, a nivel estatal. Esto es , al equipo de Ábalos en Madrid ya que Izquierda Socialista es una corriente federal que no se divide por territorios.

«Son minoritarios»

Desde el bando de los oficialistas, Kilian Cuerda es su máximo representante en la Comunitat Valenciana y asegura que de haber salido adelante la resolución «habría sido una auténtica barbaridad» porque la dirección del PSPV «no tiene competencia para decir quién es o quién no el interlocutor de Izquierda Socialista». «Hay quienes se intentan colocar porque vienen los congresos», añade.

El conflicto lleva abierto desde 2014 con una nueva dirección de Izquierda Socialista que los históricos no aceptan. Desde la parte oficialista señalan que estos abandonaron la corriente después de la asamblea renovadora. «La corriente funcionaba desde hace 40 años sin más reglas que la autoridad que llevaba la tradición y ahora nos estamos renovando», defiende Cuerda. «No tienen representación ni representatividad ni son tenidos en cuenta, son absolutamente minoritarios», critica Garcés sobre los otros. Mientras tanto, la corriente de la corriente sigue con su propio rumor interno.

Casi 20.000 votos en las primarias que encumbraron a Sánchez

Izquierda Socialista es la voz, valga la redundancia, de izquierdas y antiestablishment dentro del PSOE. La más reivindicativa. En 2014 tuvo su auge con 17.000 votos para Pérez Tapias en las primarias que acabaron eligiendo a Pedro Sánchez secretario general del PSOE por primera vez. Dos años y medio después, Izquierda Socialista dio su apoyo a Sánchez tras su destitución y fueron varios sus miembros los que estuvieron en el primer mitin en Mislata.