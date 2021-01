Las nuevas restricciones en la Comunitat Valenciana anunciadas por Ximo Puig y Ana Barceló contemplan, entre otras medidas, el cierre perimetral de hasta 29 municipios diseminados entre València (22), Castelló (4) y Alicante (3) por su elevada incidencia de coronavirus. De este modo, las nueva normativa obliga, entre otras acciones, al cierre de centros sociales, establecimientos de hostelería y centros deportivos. Pero, ¿también deberán cerrar Ikea y toda la zona comercial de Alfafar?

Según se estipula en el Decreto 1/2021, de 5 de enero, por el que se modifica el horario nocturno de limitación de la libertad de circulación de las personas, se prorroga la medida de restricción de la entrada y la salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana y se declara el confinamiento perimetral de diversos municipios, esta casi treintena de localidades valencianas están obligadas a:

Cierre de todos los centros sociales, casinos y clubes

Cierre de bares, restaurantes y locales de hostelería , excepto los que sirvan comida para llevar

, excepto los que sirvan comida para llevar Se cierran los gimnasios y centros deportivos

Cierre de parques y jardines

El aforo de los velatorios, entierros y ceremonias fúnebres se limitan a 15 personas al aire libre y a diez en espacios cerrados

se limitan a 15 personas al aire libre y a diez en espacios cerrados Bodas, bautizos y comuniones se limitan a 15 personas al aire libre y a diez en espacios cerrados

No obstante, Ikea y los espacios comerciales de los municipios confinados de l'Horta Sud esquivan la nueva normativa. Estas quedan, de momento, fuera del cierre perimetral, pues se considera que están separadas del casco urbano. En la práctica, esto significa que las familias de Alfafar, Benetússer, Massanassa, Llocnou y Sedaví no pueden ir a estos centros por estar confinados, pero sí podrá acudir clientela de otros municipios no cerrados.