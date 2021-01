Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, y la consellera Ana Barceló han comparecido esta mañana para anunciar las nuevas restricciones adoptadas con el fin de frenar el significativo aumento de contagios de coronavirus en la autonomía, pese a la normativa estipulada durante las fiestas de Navidad.

Entre estas, han comunicado la prohibición de celebrar competiciones deportivas en Infantil y Primaria, dando continuidad a las medidas adoptadas en la resolución del 5 de diciembre. Así, cualquier competición deportiva que afecte a los menores comprendidos entre tres y 12 años será suspendida a partir del 7 de enero a las 00:00 horas y hasta el próximo 31 de enero.

No obstante, la consellera de Sanidad ha matizado que no se contempla el uso obligatorio de mascarillas para estos niñas y niñas mientras realicen actividades deportivas, como entrenamientos, al ser considerados deporte 'amateur' y no profesional.

Estas nuevas restricciones se han adoptado, como ha matizado el president Ximo Puig, con el objetivo de "salvar vidas, trabajos y familias sin disyuntivas ni dicotomías". "Estamos en un punto de inflexión en la superación de la pandemia, debemos actuar con contundencia y resistir cualquier fatiga emocional".