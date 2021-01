Cs acentúa su oposión al Botànic en pleno terremoto por la fuga de cargos al PP

Todo lo que pasa más allá del río Sénia siempre ha condicionado la política valenciana, pero la inminente cita de la comunidad vecina con las urnas se antoja decisiva en el devenir de la formación que preside Inés Arrimadas, que puede ver cómo su arriesgada estrategia de conquista del centro se viene abajo si no consigue mantener unos buenos resultados en la tierra dónde los naranjas tienen su principal granero de votos.

La fuga de una referente como Roldán constituye un hito en la táctica de la absorción que el PP lleva tiempo intentando y señala el camino para otros miembros descontentos de Cs si la cosa se pone fea, a tiempo que alimenta el debate siempre latente sobre posibles convergencias futuras entre ambas fuerzas del centroderecha.

Toni Cantó ha conseguido hacerse con el control de la federación valenciana y goza de amplios apoyos, pero las secuelas de su enfrentamiento con el exsecretario de organización Emilio Argüeso aún colean y los afines a este último han expresado su pesar por la pérdida de Roldán, un movimiento que algunas voces internas no dudan en señalar como un toque de atención a la dirección que puede abrir una brecha para la deserción de otros cargos. En tierras valencianas, el diputado Jesús Salmerón lamentó públicamente la marcha de la exsenadora tan pronto como se conoció la noticia de su baja. «Estoy seguro de que seguirás dándolo todo por la libertad, la igualdad y sirviendo de dique frente a quienes quieren dinamitar el estado de derecho. En València sabes que tienes un amigo que te de ha admirado siempre», le escribió en las redes sociales. El senador alicantino Argüeso también compartió un mensaje elogioso que deseaba suerte a Roldán, relegada por la cúpula en la candidatura catalana.

Estos mensajes contrastan con la contundente reacción que ha sostenido Arrimadas cuando fue preguntada por el nuevo fichaje del PP, que ahora acusa a Cs de apoyar a Sánchez. «En un momento como este, pensar en guardarte una sillita en un partido al que estabas poniendo verde hace cinco días me parece que es demostrar que no podías estar en Ciudadanos», respondió la líder naranja en una entrevista en la que también pidió a los suyos centrarse en la pandemia y olvidarse de los «líos de partido». Dicho y hecho, el principal aliado de Arrimadas en suelo valenciano, Toni Cantó, no ha dado tregua al Botànic en los últimos días.

Petición de comparecencias

Ayer, Cs registró en las Corts una batería de preguntas sobre la gestión del virus y pidió que Ximo Puig y Ana Barceló comparezcan para explicar la evolución de la pandemia en la diputación permanente y la gestión de la vacunación.

Cantó tampoco ha dejado pasar la ocasión para atacar a Puig por la multa de Competencia a su hermano. Todo ello con la mirada puesta en que las elecciones catalanas no trastoquen los planes trazados por la formación.

Diez iniciativas parlamentarias desde el día 30

Ciudadanos no ha dado tregua en su fiscalización del Gobierno autonómico pese a las fiestas navideñas. Desde el 30 de diciembre, la formación que lidera Toni Cantó ha presentado en las Corts una decena de preguntas parlamentarias y ha sido la única que ha registrado iniciativas en las Corts. Los naranjas piden conocer con detalle el plan vacunación contra la covid-19, la plantilla de la Conselleria de Sanidad en el periodo navideño, los recursos implantados para la atención domiciliaria o los protocolos que siguen los departamentos sanitarios en la gesitón de pacientes que no tienen covid, entre otras cuestiones.