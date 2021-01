La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja por riesgo extremo de nieve en el interior de Valencia. La Aemet advierte de precipitaciones en forma de nieve que podrían dejar acumulados de más de 20 centímetros de espesor en las próximas horas. De hecho entre hoy y mañana se esperan acumulaciones de nieve en 24 horas de 20 cm en el interior de la provincia de València, con cota de nieve a 500-600 m. La alerta roja por nieve se prolongará hasta mañana en todo el interior de Valencia.

La llegada de Filomena se ha dejado sentir también en las carreteras valencianas, y es que este viernes ya hay más de un centenar vías afectadas por el mal tiempo. Y también en las escuelas, con 48 municipios que han tenido que suspender hoy las clases.

Hasta cuándo va a durar la borrasca Filomena

La previsión del tiempo en Valencia no anuncia nieve en la capital del Túria, aunque sí temperaturas muy bajas y, sobre todo, lluvia. Las precipitaciones no cesarán durante todo el día de hoy y ni siquiera finalizarán mañana. No obstante, sí que se espera para el sábado que comiencen a ser más intermitentes y menos cuantiosas.

Para este viernes 8 de enero Aemet ha actualizado el nivel de aviso a rojo por nevadas en el interior de las provincias de Valencia y Alicante, que estará activo durante la jornada de hoy y hasta concluir el sábado. Las nevadas serán copiosas en el interior de Castellón y de Valencia.

La precipitaciones serán persistentes y que podrán ser ocasionalmente fuertes en la mitad norte, con viento fuerte en los litorales y las temperaturas máximas significativamente bajas. De hecho, el pronóstico de la Aemet vaticina continuas precipitaciones durante todo el día, sin descanso, así como una sensación térmica muy por debajo de lo que marcará realmente el termómetro, puesto que el frío se sentirá muy cerca del punto de congelación aunque el mercurio se sitúe por encima de los 5 ºC.