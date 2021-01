La nieve ha hecho que la autovía A-7 haya quedado esta mañana cortada al tráfico para camiones y vehículos articulados entre Ibi y Alcoi, aunque turismos y motocicletas pueden circular sin problemas importantes por este tramo. Además, un total de seis carreteras secundarias de la provincia continúan totalmente cerradas al tráfico, según la información que han facilitado hasta este momento la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

El corte para camiones de la A-7 entre Ibi y Alcoi se suma al de la A-31 en Villena, que mantiene bloqueados a 300 vehículos, aunque en este caso no alcanza la misma dimensión porque el tráfico pesado de esta autovía es menor. La restricción comprende el tramo comprendido entre la salida de Ibi oeste y la de Alcoi sur, del kilómetro 464 al 449. Sin embargo, para el resto de vehículos no hay mayor problema en estos momentos, dado que las calzadas de la autovía están totalmente despejadas, así como ambas vías de servicio laterales, aunque la nieve lo cubre todo en este tramo y llega a los mismos arcenes. De hecho, desde primera hora pueden verse numerosos curiosos que acuden hasta este tramo para disfrutar de la nieve, y cuyos coches empiezan a acumularse aunque por ahora no ha habido problemas de masificación.