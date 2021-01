"Aquí estamos acostumbrados"

La nieve ha llegado al interior valenciano de forma abrupta y con una intensidad que hacía tiempo que no se veía. En algunos municipios del Rincón de Ademuz se superaron los 15 centímetros de nieve, aunque hoy no descartan llegar a los 40. «Los vecinos están acostumbrados, todos tienen el arcón con comida guardada y leña para la chimenea, no hay peligro para ellos», explicó el presidente de la mancomunidad y alcalde de Castielfabib, Eduardo Aguilar.