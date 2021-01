"Hemos tenido que pasar la noche en el camión, no nos dejaban pasar"

«Hemos tenido que pasar la noche en el camión porque no nos dejaban pasar, nos pararon y hasta ahora», dice el también camionero David Roldán en la mañana del viernes. «La noche la hemos pasado regular», añade. Hay quien dice que aprovechó para dormir, otros para ver películas en la tablet o para ver televisión, aunque la sensación generalizada era de cierta indignación.

«No puede ser que no haya suficientes medios para que las carreteras estén en condiciones cuando nieva, he ido con peores situaciones por Italia o Finlandia, pero ahí las carreteras están preparadas», señalaba Ángel Castro a bordo de Cayetano donde apuraba un cigarro a refugio de los copos que caían. Desde Delegación de Gobierno explicaron que durante la jornada de ayer se desplegaron 53 vehículos quitanieves, 6.300 toneladas de sal y un millón de litros de salmuera además de un refuerzo de la limpieza en la A-3 ante la previsión de nivel rojo meteorológico.

En la misma línea, Amador Martínez protestaba porque, en su opinión, se paró «demasiado pronto». «Cuando me pararon a las siete de la tarde (del jueves) no había ni un copo de nieve en el asfalto y que no pasen camiones hace que haya más nieve».

Algunos tenían prisa por querer regresar a casa cuanto antes, como Luis García de Asturias o Antonio Sánchez, de Sevilla, quien al ir acompañado de su hijo de 16 años decía que tenía que llegar antes del lunes para que el adolescente pudiera regresar a las clases. La situación no era nueva para Antonio, quien ya estuvo seis días parado en Dover: «Fue mucho peor aquello porque estuve 6 días y no llegué a Navidad».

Reapertura por la tarde

La previsión a media mañana era que solo podían avanzar hasta Minglanilla, 100 kilómetros más en su ruta, y muchos temían tener que pasar el fin de semana en el área de servicio. «No entiendo cómo podemos estar tanto tiempo parados», criticaba David Roldán quien explicaba que no le merecía la pena continuar hasta Minglanilla «porque tengo como máximo 15 horas de ruta al día y si hago ese camino y me paran luego no podré continuar».

La petición de la Guardia Civil para que continuaran y despejaran el área de servicio a la espera de que pudieran llegar otros camioneros a lo largo de la tarde enfadó a muchos de ellos que remarcaban que no querían ponerse en marcha solo para 100 kilómetros.

Sin embargo, sobre las cinco de la tarde, El Rebollar lucía prácticamente vacío con un embolsamiento de camiones a la altura de Minglanilla para no colapsar las carreteras.

«No nos trajeron ni un café»

La situación podría haber sido mucho más complicada en el caso de haberse encontrado cerrado el bar del área de servicio debido a las restricciones covid de no abrir más allá de las cinco. «No habríamos tenido comida porque de las autoridades nadie se preocupó por cómo estábamos, no nos trajeron ni un café», se queja Roldán quien entona un «menos mal» por la labor de la cafetería de la estación durante la tarde-noche del jueves.

Según la normativa publicada el miércoles en el DOGV, «los establecimientos de restauración en áreas de servicio de vías de comunicación para profesionales de transporte no quedan sujetos a ninguna franja horaria».

No obstante, ayer Emergencias de la Generalitat y Subdelegación del Gobierno acordaron «hacer una interpretación laxa mientras dure el temporal» para que los establecimientos donde paren los transportistas, sean de áreas de servicio o de bares de carretera de municipios cerrados, puedan darles servicio y permitirles el consumo de productos básicos.