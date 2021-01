La Delegación del Gobierno instó ayer a la ciudadanía a evitar en las próximas horas y días desplazamientos innecesarios para visitar los municipios con nieve de la Comunitat Valenciana. Una advertencia que realiza tras comprobar desplazamientos para ver las nevadas en el interior de la provincia de Alicante.

El departamento que dirige Gloria Calero recuerda que el 7 de enero entraron en vigor las nuevas restricciones sanitarias y el confinamiento de 29 municipios por orden de la Generalitat por lo que todas las personas que acudan a ciudades confinadas con nieve, como es el caso del término municipal de Alcoi, serán sancionadas por la Guardia Civil y Policía Nacional.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, también pidió a la ciudadanía que evite desplazamientos para ir a ver a la nieve tanto por el riesgo que comportan como por la situación de la pandemia.

«No vayan a ver la nieve, véanla en fotos; la mejor opción es: manta, sofá y una buena película o un libro», sugirió ante el paso del temporal Filomena que ha obligado a decretar el aviso rojo por nieve y la situación 0 de emergencia en el interior de València y Castelló por nevadas en numerosas comarcas. La vicepresidenta pidió a todos los valencianos que tengan mucho cuidado en las carreteras, que consulten la información de la Conselleria de Política Territorial, eviten los desplazamientos innecesarios y agradeció a todos los que trabajan en estas circunstancias para la recuperación de la normalidad.

El Ayuntamiento de Morella también recomendó no acceder a la localidad si no es «estrictamente necesario». El alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, recordó que «las previsiones meteorológicas marcan que continuará nevando hasta el domingo, por lo que se recomienda no acceder a Morella en los próximos días». Y pidió «mucha precaución si es necesario circular con vehículo y consultar el estado de las carreteras para evitar accidentes y facilitar los trabajos de limpieza».