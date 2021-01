La masa de aire ártico lleva con nosotros algo más de una semana y nos debe haber cogido cariño, porque no escampará hasta mediados de la que viene. Antes dejará heladas muy importantes, llegando prácticamente hasta el litoral de la Comunitat, agravadas por la nieve que lleva días cayendo. En las últimas jornadas varios observatorios del interior han bajado de los diez grados negativos. Por ejemplo, el ubicado en la Rambla Mariola de Bocairent el día de Reyes llegó a marcar -13,1 ºC, un registro asombroso facilitado por la Avamet; como el de Castielfabib, este en pleno núcleo urbano de Arroyo Cerezo, con -11,6 ºC esa misma madrugada. Últimamente ese frío, además, se ha conjugado con las precipitaciones provocadas por la borrasca Filomena, que está dejando nevadas nada fáciles de ver en la Península Ibérica. Esta miríada de fenómenos adversos ha llegado sin contar, oficialmente, con una «ola de frío». La Aemet se ha aferrado a los umbrales (aún) no superados para evitar nombrarla en sus boletines especiales. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto deben prevalecer los números frente a calar en el inconsciente colectivo, con tal de otorgar la gravedad necesaria al asunto y que se tomen precauciones? Como me debatía entre la corrección de los datos y la valía de ese refuerzo psicológico, puse en marcha una encuesta en Twitter para conocer las opiniones de mis seguidores y otros usuarios, entre ellos expertos del ámbito. El resultado fue arrollador: un 82,5 % entendía que se debía haber hecho oficial la ‘ola’ pese a no haber superado aún los umbrales, frente al 17,5 % que prefería esperar a que la confirmaran los datos, cuya validación no llega hasta pasados tres días del inicio de la irrupción de aire frío. Yo estoy con esa mayoría. A veces la superación de los umbrales puede no ser evidente días antes de que llegue el grueso del frío, como ha ocurrido en este caso, pero quizás deberíamos flexibilizar la definición para que el pronóstico de varios días de heladas y nieve en sitios insólitos sea suficiente con tal de acuñar un episodio como ‘ola de frío’. Esto aumentaría el impacto de los pronósticos. Quizás en este caso, con la movilidad reducida debido al coronavirus, la nevada puede que no tenga la incidencia de otras pasadas, como pasó con la borrasca Gloria y el tapón de la A-3 o la autovía Mudéjar, pero el trajín volverá.