El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho un llamamiento para no ir a ver la nieve que ha dejado la borrasca 'Filomena' en la Comunitat, con grosores de hasta 40 centímetros en municipios del interior norte de Castellón. "Es un peligro añadido a la situación compleja que vivimos, lo conveniente es quedarse en casa", ha asegurado.

Puig, en declaraciones a los medios este sábado en su visita al Centro de Coordinación de Emergencias 112, ha señalado que aunque la situación está "dentro de lo que cabe controlada" y la nevada ha sido "importante", "no ha provocado un colapso como en otros territorios". Aun así, ha pedido "prudencia absoluta", ha instado a "evitar traslados" y ha reiterado que la "mejor decisión es quedarse en casa" porque las salidas "dificultan el trabajo de conservación de carreteras de los servicios de protección y emergencias".

"Estamos en unas condiciones complicadas por la pandemia como para tener conciencia de que no hay que salir para ver la nieve. Se puede ver a través de la televisión, pero no ir a verla porque es un peligro añadido en la situación compleja que vivimos", ha insistido.

En cuanto a la evolución de las nevadas, el 'president' ha indicado que en las comarcas de la provincia de Castellón se prevé una intensificación en las próximas horas y ha precisado que la Generalitat trabaja para "ayudar a los ayuntamientos", con los que está "en contacto permanente".

En este sentido, ha confirmado que se han producido dificultades de acceso en algunas aldeas de la Comunitat, pero ha confirmado que no ningún municipio permanece aislado y la previsión es que a lo largo del día no quede ninguna localidad incomunicada "si no hay un cambio de tendencia".

Por otra parte, ha destacado que la situación en la provincia de Alicante "ha mejorado", mientras que en la de Valencia "aún es complicada, pero evoluciona positivamente".

Puig ha manifestado que los efectos de las nevadas "se habían previsto hace unas semanas" y ha defendido que se está actuando "con la planificación adecuada". Además, ha indicado que se han llevado a cabo algunos rescates, ninguno de ellos de especial gravedad, y que continúa el suministro de alimentos por parte de la Cruz Roja a los 400 profesionales aislados en la A-3.

Finalmente, el 'president' ha avanzado que en las próximas horas se espera una bajada de las temperaturas, algo que puede generar "nuevos peligros" ocasionados por el hielo. Finalmente, ha pedido "precaución máxima" para aquellas personas que deban desplazarse "necesariamente".