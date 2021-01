La Conselleria de Sanidad inició ayer la vacunación masiva de todo el personal de Atención Primaria y de los trabajadores de los servicios más expuestos al coronavirus en los hospitales de toda la C. Valenciana. No estaba previsto que la inmunización de los más de 70.000 trabajadores de la sanidad valenciana empezara tan pronto, al menos no antes de que se acabara la campaña en las residencias de mayores libres de covid el próximo martes pero, finalmente y atendiendo a la necesidad de proteger cuanto antes a este colectivo personal, la orden fue ayer ejecutada de forma simultánea. La idea, de hecho, es empezar y acabar cuanto antes, sobre todo en los equipos de Atención Primaria para lo que estaba previsto incluso programar módulos de horas extras para seguir vacunando en los centros de salud por la tarde y durante todo el fin de semana.

Así, ayer ya se vacunaron al menos 124 trabajadores de tres centros de salud del área de Gandia (Bellreguard, Oliva y Corea); la totalidad de trabajadores del centro de salud II de Torrent, en Valencia; en el centro de Benimaclet, en el área del Doctor Peset, además con una respuesta masiva, incluyendo también a los profesionales de baja por otras patologías y, como marca el plan de la administración, incluyendo a todos los que trabajan en el edificio, también contratas como las de la limpieza o la seguridad.

En los hospitales, la vacunación comenzó de forma masiva en las áreas de Preventiva, los hospitales de campaña o salas preparadas a propósito priorizando a los profesionales que más en contacto están con el coronavirus: los de UCI, Urgencias, salas de hospitalización de covid, servicio de emergencias, hospitalización a domicilio, medicina preventiva y los de unidades de alto riesgo como oncología y hematología.

Solo desde mayo (sin contar los de la primera ola), en la C. Valenciana se han contagiado 5.410 profesionales, 591 de ellos diagnosticados en los últimos 14 días.

El 26 % puestas

Los primeros vacunados, al igual que los mayores en residencias y los trabajadores sociosanitarios, están siendo inmunizados con la vacuna de Pzifer-BioNtech de la que, hasta ahora, la C. Valenciana ha recibido 61.225 dosis. Este lunes se deberían de recibir otras 30.000. Según datos oficiales, y hasta ayer, la C. Valenciana había inoculado el 26 %. Salud Pública quiere organizar la vacunación de modo que siempre haya disponibles el doble de dosis de las ya puestas para asegurar que quedan unidades de Pzifer para la segunda dosis que, en el personal sanitario se pondrá del 29 de enero al 11 de febrero.

Para el resto de personal sanitario que no está en primera línea, Sanidad había previsto contar con las dosis del laboratorio Moderna de las que se recibirán unas 50.000 dosis entre enero y febrero.