El importante incremento de la presión asistencial tanto en ingresos hospitalarios como en las unidades de cuidados intensivos (UCI), así como el consecuente aumento de la incidencia acumulada en la Comunitat Valenciana, ha obligado a la Conselleria de Sanidad a adoptar una serie de medidas organizativas de asistencia sanitaria dando prioridad a la lucha contra la pandemia de coronavirus pero sin olvidar a aquellos pacientes o diagnósticos cuya detección precoz puede suponer salvar una vida, como es el caso del cáncer. Así, se han suspendido las pruebas diagnósticas no preferentes y los ingresos programados, a excepción de aquellos programas implicados en diagnóstico rápido de cáncer, que se considerarán prioritarios o no demorables, como el cribado de cáncer de mama y colon, y circuitos rápidos protocolizados.

Al contrario de lo que ocurrió durante la primera ola de la pandemia, cuando dichas pruebas también fueron aplazadas, en esta ocasión Sanidad ha tratado de corregir los posibles problemas derivados de esta paralización de diagnósticos que pueden resultar vitales para el paciente. Como ya advirtió el Jefe de Oncología de la Fundación IVO, Vicente Guillem, las demoras en los laboratorios, servicios de diagnóstico por imagen y quirófanos tuvieron un impacto muy negativo en la lucha contra el cáncer, al llegarles los tumores en estado más avanzado que otros años, según indicó en una entrevista a este mismo periódico.

Asimismo, la Conselleria de Sanidad y Salud Pública ha suspendido toda actividad quirúrgica programada, «salvo para aquellas condiciones urgentes no demorables ni derivables». Así, al personal quirúrgico se le van a asignar otras tareas, «en función de las necesidades del departamento». De igual modo, se suspenden también los envíos de pacientes de plan de choque desde los departamentos. No obstante, desde los Servicios Centrales de la Conselleria se podrá derivar casos si se considera necesario.

Consultas no presenciales

Otra de las medidas adoptadas es priorizar la asistencia mediante consultas no presenciales en Atención Primaria. Sanidad explica que las consultas externas presenciales de las diversas especialidades se agruparán en el hospital y deberán limitarse a aquellas no demorables. «Los seguimientos y revisión de historias se realizarán preferentemente de forma telefónica por parte del facultativo. Se deben favorecer las interconsultas no presenciales y la telemedicina para evitar desplazamientos innecesarios de los pacientes», remarcan.

Las visitas a pacientes ingresados quedan totalmente prohibidas, salvo si es necesario, que se permitirá la presencia de un único acompañante como cuidador de pacientes crónicos, menores o pacientes dependientes. Dentro de este último grupo se incluye a las mujeres de parto.

En aquellos casos que, por las especiales características de los pacientes y sus familiares (menores, situaciones sociales complejas o final de la vida…), será la gerencia del centro sanitario la que valore «si la presencia física de acompañantes o voluntariado puede contribuir de manera decisoria en la evolución del proceso, como excepción a la norma teniendo siempre en cuenta las instrucciones generales de acompañamiento a pacientes menores y dependientes, y reduciendo dicha actividad presencial a todo aquello que no pueda realizarse por medios telemáticos o no pueda demorarse hasta que la situación epidemiológica mejore», aclaran fuentes sanitarias.

La directora general de Asistencia Sanitaria, Mariam García Layunta, informó ayer que los departamentos de salud, al igual que hicieron en la primera ola, están aplicando sus planes de contingencia, que consisten, básicamente, en «ampliar espacios, doblar camas que permitan que exista una mayor capacidad asistencial en sala y en críticos».

«Esto supone que tenemos en este momento una capacidad todavía suficiente como para dar respuesta a las demandas que estamos teniendo y, además, contamos con otras instalaciones que no teníamos en la primera ola, como son los hospitales de campaña que están preparados o el hospital Ernest Lluch».

La directora general también recordó que, además, en noviembre la consellera de Sanitat, Ana Barceló, «dictó una resolución donde se ponía a nuestra disposición los recursos de la sanidad privada en esta colaboración público-privada». Así, se van a hacer traslados de enfermos críticos no covid a los hospitales privados preferentemente, de acuerdo con la proximidad geográfica al domicilio del paciente. En el caso de pacientes que hayan sufrido un ictus, infarto o otras urgencias no demorables, si no hay cama disponible en el departamento de salud o en el hospital de referencia, una vez completado el tratamiento del proceso agudo, podrán ser derivados para la continuidad del tratamiento a un centro privado.

Los hospitales de campaña listos para recibir pacientes

La Conselleria de Sanidad ultima los preparativos para que en caso de requerir en breve mayor capacidad hospitalaria, los hospitales de campaña cuenten con la infraestructura necesaria para ser operativos en el menor tiempo posible. Los efectos del temporal ‘Filomena’ podrían estar retrasando el uso de las carpas situadas junto al Hospital La Fe. En cuanto a las camas del Hospital Ernest Lluch van a pasar a ser todas funcionales.