Las matronas exigen ser consideradas personal de riesgo ante la pandemia de la covid-19 y percibir la misma gratificación económica que el resto de profesionales sanitarios que tienen esa designación, según ha informado en un comunicado el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova). Así, ha señalado que las matronas, "una vez más, se sienten indignadas por la injusticia cometida hacia su colectivo por estar condicionadas al capricho de las gerencias, que unas veces las tienen en consideración y en otras ocasiones las rechazan".

"Muchos departamentos de salud han actuado con arbitrariedad porque ante un mismo trabajo y con las mismas competencias y el mismo riesgo, el trato y reconocimiento ha sido injustamente desigual", ha apuntado al respecto la vicepresidenta del Cecova y de la Asociación Española de Matronas, Maribel Castelló.

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, junto con la Associació de Comares y la Asociación Española de Matronas, recuerda que estas profesionales "han estado y siguen estando en primera línea tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada". Así, ha censurado que "en varios departamentos de salud" se haya dejado a este colectivo fuera, "sin ningún criterio lógico, de la consideración de personal de riesgo por la Covid-19".

El Cecova ha señalado que esta es "una discriminación que ha provocado la movilización de todas las matronas de la Comunitat Valenciana, representadas por la Asociación de Comares, la Asociación Española de Matronas" y este consejo.

ÚLTIMA HORA | Coronavirus en Valencia, confinamiento y restricciones hoy, en directo Últimas noticias sobre las nuevas medidas después de Navidad y todos los datos de la Covid-19: casos, brotes y muertes Leer más

Las tres agrupaciones se han unido para mostrar su "enfado, que va más allá de la cuestión económica", dado que "algunos gestores sanitarios consideran que las matronas no han trabajado en primera línea de atención del coronavirus". Han lamentado que de este modo "quedan excluidas de la posibilidad de percibir la gratificación económica anunciada por la Generalitat".

"La responsabilidad de este agravio comparativo recae directamente en los equipos de gestión departamentales, con el/la gerente al frente, por delegación de la propia Conselleria de Sanitat para la propia gestión en la aplicación de estas medidas", ha expuesto Maribel Castelló.

La representante del Cecova y de las matronas ha agregado que el hecho de que cada departamento de salud "haya actuado de forma tan dispar da a entender que la valoración del trabajo que realizan estas profesionales con las mujeres, gestantes o no, depende de la caprichosa valoración de cada gerencia".

"Algunas han reconocido a las matronas de Atención Primaria y otras a las de Atención Especializada y viceversa", ha añadido Castelló, que ha aseverado que "la evidencia es que ante un mismo trabajo y con las mismas competencias y exposición al riesgo, el trato ha sido injustamente desigual".

De este modo, ha rechazado "la arbitrariedad con la que han decido quién cobraba y quién no" y ha dicho que "va desde pagar a una supervisora/coordinadora y no a su equipo de matronas", "desde pagar a todo el personal de un centro de salud menos las matronas" o "a pagar a todo el personal, sanitario o no, de urgencias generales y no de las urgencias obstétricas y ginecológicas que tienen como población a atender al 50% de la misma".

Castelló ha insistido en que las matronas "han estado y siguen estando en primera línea, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada" como "las primeras, porque se tuvieron que reinventar para dar la mejor atención a las gestantes, incluida la formación en educación para la salud materno-infantil".

Clases online

La representante de las matronas ha comentado que "muchas gestantes tuvieron que realizar los cursos de educación maternal con clases online porque las clases presenciales fueron suspendidas de la noche a la mañana, antes de afrontar el nacimiento de 'sus hijos-as' y sin una información clara por parte de algún que otro organismo ni profesional de referencia que las propias matronas".

Por otro lado, ha apuntado que las matronas de Atención Hospitalaria (Especializada) realizan su trabajo en unas puertas de urgencias, "muchas, independientes de las urgencias generales" y ha advertido de que esto "supone un contacto directo, sin selección de gestantes infectadas o no". Ha añadido que "en algunos casos tuvieron que hacer autogestión de los pocos recursos disponibles en aquel momento, realizar sus propios protocolos (para gestantes) y montar los circuitos de seguridad".

Medios diagnóstico

Igualmente, Castelló ha indicado que "no hubo equidad en la distribución de los medios diagnósticos de personas (mujeres) con la covid-19 como son el test de anticuerpos (Ac), test de antígenos (Ag) y PCRs, lo que supuso durante la primera ola atender a muchas asintomáticas sin diagnosticar y expuestas al riesgo".

"No sabemos por qué a las embarazadas no se las considera susceptibles de enfermar por SARS CoV-19 ni vulnerables por las graves consecuencias en caso de infectarse, tal y como, desgraciadamente, ya ha ocurrido", ha declarado la vicepresidenta del CECOVA.