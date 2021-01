La experiencia es un grado y Sanidad parece haber extraído lecciones de la primera ola de la pandemia superada en marzo y abril. Así, para este nuevo repunte de casos que está poniendo de nuevo en un brete a los hospitales valencianos, la conselleria ha decidido contar con todo su personal activo y no mantener a profesionales en casa como se hizo en marzo por si hacían falta refuerzos alejados de posibles fuentes de contagio.

Sanidad elimina así los llamados equipos de contención que se usaron en marzo. Así queda reflejado en el nuevo documento de medidas organizativas emitido por la Conselleria de Sanidad el pasado viernes y que pone a la sanidad pública en modo «de guerra» ante el aumento de ingresos hospitalarios por encima de la primera ola

En hospitales como La Fe la reorganización de los equipos ya comenzó ayer lunes. Siguiendo lo que marca la orden, las consultas externas se están centralizando en los hospitales y tampoco están todas disponibles ya que las que realizan algún tipo de técnica o intervención no va a estar operativas. Tampoco el personal destinado a quirófano va a tener trabajo en los próximos días más allá de las operaciones urgentes o no demorables. Esta bolsa de profesionales es la que ahora van a ser reasignados a otro tipos de tareas y, si fuera necesario, podrían ser mandados a otros hospitales ya que la administración tiene potestad para hacerlo.

En principio, los especialistas de consultas externas apoyarán a los servicios de Medicina Interna y hospitalización a domicilio y el personal de anestesia y reanimación adjudicado a quirófanos irá a reforzar las unidades de pacientes críticos. Por último, las especialidades quirúrgicas irán a urgencias y a Atención Primaria.

No es la única enmienda que la Conselleria de Sanidad se ha hecho a sí misma sobre lo que hizo en marzo. En esta ocasión, se va a intentar no paralizar los programas de cribado de cáncer como el de las mamografías o el de colon, ya que se ha visto el impacto que ha tenido en ladetección tardía de tumores. Por otro lado no se van a cerrar todos los centros de especialidades. Al menos en el departamento de la Fe se está valorando, según informaron ayer fuentes sindicales,mantener abierto el de la calle Alboraia para dar apoyo en detección de casos covid y rastreo a los centros de salud. El resto de personal de los centros de especialidades, como en la primera ola, será distribuido «en función de las necesidades asistenciales».

Camas en los pasillos del Hospital Peset por la presión en Urgencias

En la madrugada del pasado domingo al lunes, en el Hospital Doctor Peset Aleixandre de València el espacio de observación se desbordó y hubo pacientes que tuvieron que esperar a su ingreso en planta en los pasillos del centro. Según fuentes del hospital, fue una situación «puntual» que se normalizó sin problemas durante el día. La situación es debida al aumento de las urgencias por el frío y la falta de camas en planta y UCI.

Presión en Urgencias

Y mientras desde las gerencias reorganizan al personal, en servicios como Urgencias capean como pueden el aumento de la presión de pacientes tanto de covid como de otras patologías, agravadas por la ola de frío de estos días. Este aumento de las urgencias unido a la falta de camas en planta y en UCI por la covid-19 está haciendo que en muchos hospitales los pacientes tengan que pasar la noche en Urgencias a la espera de camas disponibles. Es lo que pasó en la noche del domingo al lunes en el Hospital Doctor Peset donde el espacio de observación se desbordó y hubo pacientes que tuvieron que esperar a su ingreso en planta en los pasillos. Según fuentes del centro fue una situación «puntual» que se normalizó sin problemas durante el día.

En otros centros las Urgencias también se han visto desbordadas con pacientes con ingreso cursado pero que no había podido pasar a planta. Así, según fuentes de CC OO ayer se dio esta situación en al menos el hospital de Gandia, con una decena de ingresos pendientes por la mañana; en el Hospital de Manises, con otros cinco, o en el General de València donde había cerca de 40 ingresos pendientes, doce de ellos covid-19.

