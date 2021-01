La sanidad valenciana es la que más tensión tiene en estos momentos en sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de toda España por culpa de la covid-19, ya que solo esta enfermedad está ocupando el 45,05 % de todas las camas de críticos que ya hay instaladas pero también del total al que la sanidad puede llegar doblando e incluso triplicando estos espacios.

Es la cifra que aporta el Ministerio de Sanidad, que contabilizaba ayer 491 pacientes en UCI y que también le daba a la C. Valenciana el dudoso honor de tener el mayor porcentaje de camas ocupadas por covid: el 29 % son para pacientes de coronavirus. Y todo, pese a que la incidencia acumulada de casos de la C. Valenciana, aunque crece día a día es la séptima de España: ayer estaba en 609 casos por 100.000 habitantes, por detrás de Extremadura, La Rioja, Madrid o Cataluña.

Con cifras de la Conselleria de Sanidad —que nunca coinciden por un problema, en principio, de horas de notificación— la situación ayer en los hospitales no llegaba a esos niveles pero se volvían a marcar máximos que superan ya con creces los de la primera ola. Así, según datos de la conselleria, ayer en los hospitales había 2.848 ingresados por covid, casi 700 más que en el pico de la primera ola, y en las UCI se llegaba a una cifra de pacientes nunca vista: 418, 29 pacientes por encima del pico registrado en la primera ola.

Más allá del baile de cifras lo cierto es que la situación es más que delicada en varios hospitales que están viendo cómo las salas de hospitalización para covid se están llenando a marchas forzadas, pero también las ampliaciones de espacio que se hace de las camas UCI, un recurso mucho más difícil de procurar, por las especiales necesidades de equipamiento y personal.

Así, en grandes hospitales como La Fe, las 33 camas de la UCI están ocupadas al 100 % por pacientes covid y hay otros 8 pacientes covid en un box habilitado en la zona de reanimación. En los otros dos boxes «ampliados» en esta zona, hay otros 16 pacientes no covid, pero «también se está vaciando el box 2 para ocupar las 11 camas con pacientes covid», según explican fuentes de Comisiones Obreras. Y aún se ha habilitado una tercera zona en la unidad de recuperación postanestésica para pacientes no covid.

4.810 casos y 52 fallecidos

Esta es la situación, y la tendencia es a seguir creciendo mientras continúe la escalada de casos y de hospitalizaciones. Desde la Conselleria de Sanidad detectaron ayer otros 4.810 nuevos contagios y 24 brotes, en la línea de las cifras disparadas de las últimas semanas. Los expertos apuntan a que en esta semana se va a ver el impacto de los contagios en la Nochevieja y que, por ello, aún se espera que la presión en hospitales sea todavía más fuerte.

Un informe de Comisiones Obreras, por ejemplo, apunta a que se podría llegar a 464 pacientes en UCI y que se habría superado ya la capacidad de ingresos máxima (que ellos cifraban en 2.627) para tratar la pandemia en las mejores condiciones.

Y tras los aumentos de contagios y de hospitalizaciones, termina por llegar el de muertes. Ayer, Sanidad notificó otros 52 decesos con lo que la lista oficial de víctimas por la pandemia suma 3.465 personas.

El 29 % de todas las pruebas da positivo, la cifra más alta de todas las comunidades

La C. Valenciana no es la región que más casos por habitantes tenga a día de hoy pero en la comparativa autonómica es la que peor datos tiene, de lejos, ya sea en presión hospitalaria, volumen de pacientes ingresados, personas fallecidas o tasa de positividad que es el porcentaje de pruebas que dan positivo del todas las que se hacen y que ayer marcaba máximos en la tabla regional con un 29 %. Durante muchas semanas, la C. Valenciana ha encabezado el listado de positividad en pruebas precisamente porque la estrategia de Salud Pública marcaba concentrarlas en aquellos círculos de contactos donde era más probable encontrar contagios. La bajada de pruebas con motivo de las fiestas mantuvo este porcentaje alto pero ahora, que incluso se ha elevado el volumen de PCR y test de antígenos que se hacen a la semana (123.887 pruebas, del 3 al 9 de enero), el porcentajes de positivos sigue siendo del 29 % el mayor de toda España. Con los 4.810 contagios detectados ayer y las 2.983 altas dadas, se traspasaba también el límite de 30.000 casos activos. Así, a día de hoy 30.351 valencianos están enfermos por la pandemia de coronavirus.