Finalmente se cumplieron las previsiones y la semana pasada cayó una gran nevada en buena parte del interior peninsular, la más intensa en lo que llevamos de siglo por allí. Los modelos meteorológicos ya avisaban desde la semana anterior lo que se echaba encima, y las previsiones han estado muy acertadas. De nuevo hemos visto avisos rojos (que se están volviendo más habituales en los últimos años) que AEMET perfectamente activó unas cuantas horas antes de la gran nevada en Madrid y en regiones aledañas, aunque parece que algunos políticos ni se molestaron en leer las notas especiales y los avisos, por las declaraciones que estoy viendo estos últimos días. Gracias a la Agencia Estatal de Meteorología y a los servicios de emergencias se ha evitado una catástrofe. No obstante, en foros y en redes sociales me he dado cuenta de que muchas personas no saben interpretar los avisos de AEMET. No saben que para cada nivel hay unos umbrales y que en cada aviso hay un porcentaje de probabilidad de ocurrencia, ya que no hay que olvidar que una previsión, y que la realidad puede ser distinta. Y lo más importante a mi juicio: casi nadie sabe interpretar lo que implica un determinado nivel (color) en un aviso meteorológico. Hay que entrar en un pdf del plan Meteoalerta de AEMET para averiguarlo, y es allí donde se explica que en un aviso rojo «el riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales, de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto). Recomendación: Tome medidas preventivas y ACTÚE según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse gravemente alteradas. No viaje salvo que sea estrictamente necesario ». Es algo que no se refleja en los avisos de la web, y que en mi opinión considero que es de mucha importancia: reforzar la prevención y no depender de la reacción en este tipo de episodios.