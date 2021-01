"Se me va a secar la boca de decir las cosas". Con esta frase la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha evidenciado su malestar porque en su propio partido, dirigentes como el portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, no hiciera caso a su recomendación la semana pasada de no acudir a la nieve tanto por motivos de seguridad en las carreteras como para frenar los contagios.

"Lo he dicho por activa y por pasiva, quien tenga oidos que escuche, las vacunas somos nosotros, es nuestra actitud", ha subrayado. "La gente se ha de quedar en su casa, cuando la gente se queda en su casa y se rompe el espacio relacional el virus no se contagia y esto vale para todos, no sé como decirlo", ha reiterado.

Oltra no ha aludido en concreto a Ferri, pero la regañina era clara: "Yo tampoco estoy para criar, ya he criado a dos", ha ironizado.